Napoli-Lukaku, rapporti tesi e addio quasi certo: il belga si è proposto in Serie A!

Romelu Lukaku rompe con Napoli e si propone al Milan. De Laurentiis fissa il prezzo sotto i 20 milioni, aprendo a una partenza anticipata del belga dopo il deterioramento dei rapporti con Conte.
Lukaku e il Milan: l’offerta che Allegri valuta
L’attaccante belga ha comunicato ufficialmente la volontà di lasciare gli azzurri. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Lukaku si è offerto direttamente al Milan perché intende restare in Serie A e conosce bene Milano dopo tre stagioni all’Inter. La mossa rappresenta un tentativo concreto di forzare una soluzione a fronte di una situazione ormai insostenibile a Napoli.
Allegri segue il profilo con interesse. Il tecnico rossonero apprezza le caratteristiche del centravanti belga e la sua esperienza internazionale. Tuttavia, in via Aldo Rossi preferiscono altre soluzioni offensive: Sorloth, Vlahovic e Lewandowski restano i target prioritari. Il nome di Lukaku rimane comunque in secondo piano, pronto a essere rivalutato qualora le trattative principali naufraghino.
De Laurentiis apre alla partenza: quale cifra
Il patron azzurro non intende trattenere un giocatore che non ha rispettato i patti con la società. La valutazione scende sotto i 20 milioni di euro, una cifra che rende l’operazione appetibile per il Milan anche in caso di doppio investimento in attacco. Lukaku percepisce circa 6 milioni netti annui: liberarsi del contratto rappresenta una priorità economica per il club azzurro.
Quale margine resta al Milan? La cifra ridotta proposta da De Laurentiis trasforma Lukaku in un’opportunità di mercato qualora le piste principali si chiudessero. L’attaccante dispone ancora di qualità tecniche, sebbene le condizioni atletiche richiedano verifiche specifiche dopo la stagione turbolenta. I Mondiali 2026 forniranno ulteriori indicazioni sul suo stato di forma.
La rottura tra Lukaku e il Napoli appare definitiva. Con Conte al comando tecnico, il belga non rientra nei piani futuri indipendentemente da eventuali cambi in panchina. Il Milan tiene la porta aperta, consapevole che un profilo di questo calibro a meno di 20 milioni rappresenta un’opzione concreta qualora le strategie offensive attuali non producano risultati. L’estate del calciomercato Napoli si arricchisce di questa dinamica, con De Laurentiis pronto a monetizzare l’uscita di Lukaku verso la Serie A.