Napoli, Lukaku infelice ma parlerà solo a fine stagione: svelata la cifra della multa

Romelu Lukaku vive settimane delicate al Napoli. L’attaccante belga non è soddisfatto della situazione che si è creata attorno a lui e ha scelto una linea precisa. Niente dichiarazioni ora, solo silenzio fino al termine della stagione. Una decisione legata alla volontà di non destabilizzare l’ambiente in un momento chiave. Intanto emergono dettagli su una presunta multa pesante e su un rapporto non semplice con il club. La questione resta aperta e potrebbe avere sviluppi importanti nei prossimi mesi.

Lukaku, silenzio strategico fino a fine stagione

Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione di SpazioNapoli, da fonti vicine al calciatore, Romelu Lukaku non parlerà adesso. Il belga è infelice per la situazione che si sta creando: ha intenzione di parlare a fine stagione e chiarire tutto, per non scuotere l’ambiente in un momento cruciale.

Il centravanti belga avrebbe quindi deciso di rimandare ogni confronto pubblico. Una posizione che lascia intendere un malessere reale, ma anche una certa attenzione verso lo spogliatoio e il gruppo guidato da Antonio Conte.

Il Napoli, in piena corsa nei propri obiettivi stagionali, non può permettersi distrazioni. Per questo la linea del silenzio, almeno per ora, sembra condivisa anche a livello ambientale.

Il nodo della multa e il caso fisioterapista

Tra i motivi di tensione c’è anche una questione disciplinare. Secondo fonti vicine al giocatore, il Napoli avrebbe preso un provvedimento pesante nei confronti dell’attaccante: multa da 150 mila euro per essersi curato dal suo fisioterapista, per la lesione riscontrata dallo staff belga.

Una cifra importante, che aggiunge pressione a una situazione già complessa. Il punto centrale riguarda la gestione dell’infortunio e il rapporto tra lo staff medico del club e quello della nazionale belga. Lukaku vuole chiarire pubblicamente la situazione e definire la sua posizione, visto che ad oggi è stata sentita solo una delle due parti in causa, ovvero il Napoli.

Un finale ancora da scrivere

Il caso Lukaku resta aperto e potrebbe diventare uno dei temi più caldi al termine della stagione. Molto dipenderà dalla volontà delle parti di ricucire il rapporto, ma il belga ora ha scelto di aspettare. Una mossa che racconta prudenza, ma anche la volontà di difendere la propria versione dei fatti.

Quando parlerà, lo farà con chiarezza. E a quel punto, il quadro sarà finalmente completo.