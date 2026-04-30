Napoli, il nuovo difensore può arrivare dalla Serie A: occhio alla concorrenza!

Mario Gila infiamma il mercato estivo: Milan, Inter, Juventus e Napoli si muovono per il difensore della Lazio, che però Lotito non intende cedere facilmente.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il centrale spagnolo rappresenta uno dei profili più contesi della prossima sessione di trasferimenti. Gli azzurri hanno già chiesto informazioni, ma la concorrenza interna è agguerrita. Il Milan prepara l’assalto, l’Inter segue da vicino, la Juve ha sondato il terreno. La Lazio, però, ha deciso di tirare sul prezzo: Lotito non vuole cedere Gila e il contratto fino al 2027 gli consente di fare muro.

Gila e il Real Madrid: il 50% di rivendita che complica tutto

La situazione si complica per un motivo specifico. Il Real Madrid detiene il 50% della rivendita, una clausola inserita quando il club lo ha formato e successivamente ceduto. Questo significa che qualsiasi trasferimento dovrà fare i conti con gli spagnoli, che incasseranno una percentuale significativa. Lotito sa bene che questa leva riduce il margine di manovra e alza ulteriormente il prezzo richiesto ai club interessati. L’unica eccezione riguarderebbe una partenza a parametro zero, scenario che la Lazio vuole evitare a ogni costo.

Gila ha collezionato 32 presenze in questa stagione, accumulando 2638 minuti giocati. La sua crescita è evidente e il suo agente Alejandro Camano ha tranquillizzato tutti pochi giorni fa: “Non ci preoccupa il futuro. Siamo contenti della crescita di Mario ed è contento alla Lazio. Avrà un futuro importante”. Dichiarazioni che suonano come blindatura, ma il mercato sa bene che le posizioni possono cambiare rapidamente quando arrivano offerte concrete.

Napoli e la pista straniera: l’alternativa che sorprende

Accanto alle big italiane, Gila piace anche in Premier League e in Ligue 1. Il Real Madrid stesso rimane sullo sfondo, pronto a riportare a casa il proprio prodotto se le condizioni dovessero allinearsi. La pista europea rappresenta un’alternativa concreta per il difensore, soprattutto se la Lazio continuerà a fissare richieste ritenute eccessive dai club di Serie A. Il Napoli dovrà valutare attentamente il rapporto tra investimento e benefici tattici, considerando che Lotito non scenderà dai 40-50 milioni di euro richiesti per una cessione in Italia.

L’estate del calciomercato si preannuncia rovente per il centrale della Lazio. Il Napoli resta in corsa, ma dovrà competere con rivali agguerrite e fare i conti con le pretese economiche di Lotito e con i diritti di rivendita del Real Madrid. Ogni mossa sarà calibrata, ogni offerta avrà un peso specifico. Il nome di Gila continuerà a rimbalzare sui tavoli delle trattative fino a quando una squadra non deciderà di fare il passo decisivo.