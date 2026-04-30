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Addio Anguissa: un club piomba su di lui! Il Napoli può avviare i contatti: le ultimissime

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Addio Anguissa: un club piomba su di lui! Il Napoli può avviare i contatti: le ultimissime
Anguissa, centrocampista del Napoli. Fonte: SpazioNapoli/ANSA
Anguissa centrocampista Napoli in partita

André Frank Zambo Anguissa, da anni uno dei pilastri del centrocampo azzurro, è finito nel mirino del Galatasaray vista la situazione rinnovo in stand by. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione contrattuale del classe 1995 è ferma da troppo tempo, e l’estate che si avvicina potrebbe davvero segnare la fine della sua avventura a Napoli.

Anguissa, il Galatasaray fa sul serio

La situazione legata ad Anguissa è più complessa di quanto si possa pensare: col rinnovo fermo d un pezzo, il Galatasaray avrebbe fatto più di un sondaggio. Tra il Napoli e il Galatasaray, d’altronde, ci sono rapporti di mercato costanti: le operazioni Osimhen e Lang hanno dimostrato che i due club sanno come fare affari insieme.

L’ex Fulham, col contratto in scadenza nel 2027, potrebbe dunque salutare: sta al Napoli, ora, decidere se provare a tenerlo o monetizzare prima che la situazione si complichi ulteriormente.

André-Frank Zambo Anguissa frenata per rinnovo
Anguissa in campo per il campionato

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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