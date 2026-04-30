Addio Anguissa: un club piomba su di lui! Il Napoli può avviare i contatti: le ultimissime

André Frank Zambo Anguissa, da anni uno dei pilastri del centrocampo azzurro, è finito nel mirino del Galatasaray vista la situazione rinnovo in stand by. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione contrattuale del classe 1995 è ferma da troppo tempo, e l’estate che si avvicina potrebbe davvero segnare la fine della sua avventura a Napoli.

Anguissa, il Galatasaray fa sul serio

La situazione legata ad Anguissa è più complessa di quanto si possa pensare: col rinnovo fermo d un pezzo, il Galatasaray avrebbe fatto più di un sondaggio. Tra il Napoli e il Galatasaray, d’altronde, ci sono rapporti di mercato costanti: le operazioni Osimhen e Lang hanno dimostrato che i due club sanno come fare affari insieme.

L’ex Fulham, col contratto in scadenza nel 2027, potrebbe dunque salutare: sta al Napoli, ora, decidere se provare a tenerlo o monetizzare prima che la situazione si complichi ulteriormente.