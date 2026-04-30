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Napoli, cambia tutto per l’azzurro? Spunta il rinnovo fino al 2029: i dettagli

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Napoli, cambia tutto per l’azzurro? Spunta il rinnovo fino al 2029: i dettagli
Napoli-Sassuolo, decisivo Lobotka
Napoli-Sassuolo

Il nome di Stanislav Lobotka torna prepotentemente al centro delle discussioni di mercato in casa Napoli. Il Napoli non esclude, però, il rinnovo: il centrocampista slovacco ha un contratto in scadenza nel 2027, ma la clausola di 25 milioni preoccupa gli azzurri.

Lobotka tra rinnovo e clausola: il Napoli ha deciso

Il problema principale non è l’intenzione del Napoli, che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, non ha intenzione di lasciar andare lo slovacco:

“Il suo contratto scade nel 2027, ma il Napoli ha un’opzione per prolungarlo fino al 2028. Inoltre, è attesa una riunione nelle prossime settimane per discutere un possibile nuovo accordo fino al 2029″

Il ruolo di Lobotka nel sistema di gioco del Napoli è stato centrale negli ultimi anni, e la dirigenza azzurra sa che perderlo significherebbe dover sostituire un pezzo da 90 per l’identità di gioco di Conte. Adesso, però, bisogna passare ai fatti: il tempo stringe, e la clausola da 25 milioni inizia a preoccupare i tifosi azzurri.

Centrocampista Napoli durante l'allenamento, calciomercato estivo
Napoli: il reparto dei centrocampisti nel mirino del mercato. Fonte: ANSA

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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