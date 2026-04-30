Manna, un club di Serie A ci pensa: il Napoli monitora la situazione

Dopo aver conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana da direttore sportivo degli azzurri, Manna potrebbe lasciare Napoli in estate. Nulla di concreto, almeno per il momento, ma un club italiano potrebbe piombare su di lui. Frederic Massara lascerà la Roma a fine stagione e i giallorossi potrebbero contattare proprio Giovanni Manna.
Massara saluta Roma: l’addio riapre tutto in casa Napoli
La stagione in corso segna il termine dell’esperienza di Massara alla Roma. La dirigenza giallorossa ha già avviato le valutazioni per il dopo, con tre profili concreti sul tavolo. Giovanni Manna del Napoli rappresenta la soluzione più interessante per una Roma che vuole ricostruire la propria struttura dirigenziale. L’alternativa porta a Tony D’Amico dell’Atalanta, mentre Sean Sogliano dal Verona completa la terna di candidati secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”.
Gasperini e Friedkin: il summit che coinvolge Manna
Il weekend ospiterà l’incontro cruciale tra Gian Piero Gasperini e Dan Friedkin. Durante il colloquio emergeranno le divergenze tattiche e strategiche tra l’allenatore e la proprietà: il primo punta sulla solidità dei giocatori esperti, il secondo spinge verso un ringiovanimento radicale della rosa. Questa tensione influisce direttamente anche sulla scelta del nuovo direttore sportivo, che dovrà mediare tra due visioni opposte del progetto.
Quale profilo conviene alla Roma? Manna porta con sé l’esperienza di una struttura vincente come quella azzurra, D’Amico rappresenta la continuità bergamasca, Sogliano offre una prospettiva di rinascita. La scelta dipenderà da chi vincerà lo scontro interno tra Gasperini e Friedkin, perché il nuovo ds dovrà implementare la visione prevalente.
I prossimi giorni diranno se la Roma punterà su un dirigente già affermato nel sistema italiano oppure se preferirà lanciare una scommessa su un nome meno blasonato. Manna rimane il candidato più suggestivo, vista la sua capacità di gestire mercati complessi come quello partenopeo, ma la Roma dovrà prima chiarire internamente quale strada intende percorrere con il prossimo tecnico e il nuovo assetto dirigenziale per il calciomercato Napoli e le altre squadre interessate.