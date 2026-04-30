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Manna, un club di Serie A ci pensa: il Napoli monitora la situazione

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Manna, un club di Serie A ci pensa: il Napoli monitora la situazione
Giovanni Manna cercato dai top club di Serie A
Giovanni Manna al centro delle voci di mercato

Dopo aver conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana da direttore sportivo degli azzurri, Manna potrebbe lasciare Napoli in estate. Nulla di concreto, almeno per il momento, ma un club italiano potrebbe piombare su di lui. Frederic Massara lascerà la Roma a fine stagione e i giallorossi potrebbero contattare proprio Giovanni Manna.

Massara saluta Roma: l’addio riapre tutto in casa Napoli

La stagione in corso segna il termine dell’esperienza di Massara alla Roma. La dirigenza giallorossa ha già avviato le valutazioni per il dopo, con tre profili concreti sul tavolo. Giovanni Manna del Napoli rappresenta la soluzione più interessante per una Roma che vuole ricostruire la propria struttura dirigenziale. L’alternativa porta a Tony D’Amico dell’Atalanta, mentre Sean Sogliano dal Verona completa la terna di candidati secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Foto: ANSA

Gasperini e Friedkin: il summit che coinvolge Manna

Il weekend ospiterà l’incontro cruciale tra Gian Piero Gasperini e Dan Friedkin. Durante il colloquio emergeranno le divergenze tattiche e strategiche tra l’allenatore e la proprietà: il primo punta sulla solidità dei giocatori esperti, il secondo spinge verso un ringiovanimento radicale della rosa. Questa tensione influisce direttamente anche sulla scelta del nuovo direttore sportivo, che dovrà mediare tra due visioni opposte del progetto.

Quale profilo conviene alla Roma? Manna porta con sé l’esperienza di una struttura vincente come quella azzurra, D’Amico rappresenta la continuità bergamasca, Sogliano offre una prospettiva di rinascita. La scelta dipenderà da chi vincerà lo scontro interno tra Gasperini e Friedkin, perché il nuovo ds dovrà implementare la visione prevalente.

I prossimi giorni diranno se la Roma punterà su un dirigente già affermato nel sistema italiano oppure se preferirà lanciare una scommessa su un nome meno blasonato. Manna rimane il candidato più suggestivo, vista la sua capacità di gestire mercati complessi come quello partenopeo, ma la Roma dovrà prima chiarire internamente quale strada intende percorrere con il prossimo tecnico e il nuovo assetto dirigenziale per il calciomercato Napoli e le altre squadre interessate.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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