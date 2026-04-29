Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, Manna cerca il vice Hojlund: proposto Ramos dal PSG, il club guarda un altro nome

di
Mercato Napoli, Manna cerca il vice Hojlund: proposto Ramos dal PSG, il club guarda un altro nome
Napoli-Chelsea, l'esultanza dopo la rete di Hojlund
I calciatori del Napoli festeggiano dopo la rete realizzata da Rasmus Hojlund nel corso del match contro il Chelsea

Sebastiano Esposito è il nome che il Napoli preferisce per affiancare Hojlund. Repubblica rivela che Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain, è stato proposto anche agli azzurri, ma la società ha scelto una strada diversa.

Esposito vs Ramos: la scelta tattica del Napoli

Il Napoli conosce il profilo di Ramos e lo stima dal punto di vista tecnico. Tuttavia, l’operazione presenta ostacoli concreti: cartellino pesante e stipendio importante. La società ha già tracciato la propria linea d’azione e non intende deviare. Hojlund è il centravanti titolare, questo è stato deciso. Quello che serve adesso è una spalla affidabile, non una competizione costosa per il ruolo principale.

Esposito offre caratteristiche diverse rispetto al portoghese. È più funzionale al ruolo di vice, più gestibile economicamente, più disponibile a un ruolo secondario senza pretese di centralità. Il giovane attaccante italiano rappresenta la soluzione che l’area tecnica azzurra ritiene più coerente con il progetto tattico e i vincoli di bilancio. Ramos chiederebbe spazio garantito, visibilità e un investimento da protagonista.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie