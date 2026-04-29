Mercato Napoli, Manna cerca il vice Hojlund: proposto Ramos dal PSG, il club guarda un altro nome

Sebastiano Esposito è il nome che il Napoli preferisce per affiancare Hojlund. Repubblica rivela che Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain, è stato proposto anche agli azzurri, ma la società ha scelto una strada diversa.

Esposito vs Ramos: la scelta tattica del Napoli

Il Napoli conosce il profilo di Ramos e lo stima dal punto di vista tecnico. Tuttavia, l’operazione presenta ostacoli concreti: cartellino pesante e stipendio importante. La società ha già tracciato la propria linea d’azione e non intende deviare. Hojlund è il centravanti titolare, questo è stato deciso. Quello che serve adesso è una spalla affidabile, non una competizione costosa per il ruolo principale.

Esposito offre caratteristiche diverse rispetto al portoghese. È più funzionale al ruolo di vice, più gestibile economicamente, più disponibile a un ruolo secondario senza pretese di centralità. Il giovane attaccante italiano rappresenta la soluzione che l’area tecnica azzurra ritiene più coerente con il progetto tattico e i vincoli di bilancio. Ramos chiederebbe spazio garantito, visibilità e un investimento da protagonista.