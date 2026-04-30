Lang torna a Napoli? Il Galatasaray ha già deciso il suo futuro

Tra il Napoli e il Galatasaray potrebbe esserci una distanza quasi abissale sul riscatto di Noa Lang. I turchi potrebbero rilanciare, ma la cifra sicuramente distante da quella concordata a gennaio. Il giocatore olandese aveva iniziato bene, ma il suo rendimento è calato. L’ex PSV, molto probabilmente, farà ritorno in Italia.

Lang e il crollo dopo Liverpool: il Galatasaray riduce le pretese

L’infortunio alla mano subito contro il Liverpool ha cambiato completamente le valutazioni del Galatasaray su Noa Lang, almeno in parte. Dopo sei mesi in prestito oneroso da 2 milioni, il club turco ha deciso di non rispettare l’accordo di gennaio: anziché versare i 25 milioni pattuiti per il riscatto definitivo, i dirigenti stanno preparando un’offerta al ribasso. La cifra sul tavolo è di 15 milioni, secondo quanto filtra da Istanbul, una riduzione di 10 milioni che rappresenta il 40% in meno rispetto alla richiesta iniziale.

A “Radio Napoli Centrale”, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Burak Ozdemir sulla situazione legata a Lang. Il rendimento dell’ala olandese è crollato visibilmente dopo il trauma sportivo. I turchi valutano altre soluzioni di mercato e preferiscono investire su profili a prezzo inferiore piuttosto che accontentare le pretese napoletane. La strategia è quella di forzare una negoziazione al ribasso, sfruttando sia l’infortunio che il calo prestazionale dell’ultimo periodo.

Napoli e la valutazione iniziale: 25 milioni spesi dodici mesi fa

Il divario tra domanda e offerta è significativo. Meno di un anno fa, a gennaio 2024, il Napoli ha investito esattamente 25 milioni di euro per acquistare Lang dal PSV Eindhoven. Cedere a 15 milioni comporterebbe una minusvalenza netta di 10 milioni, un’operazione che De Laurentiis e Giovanni Manna difficilmente accetteranno senza resistenza. La dirigenza azzurra ha già rifiutato proposte al ribasso in passato e questa non sarà diversa.

La situazione rimane in stallo. Il Galatasaray non pagherà 25 milioni, ma la proposta alternativa è insufficiente per sbloccare l’operazione. Manna dovrà decidere se aspettare ulteriori sviluppi nel calciomercato oppure forzare una soluzione alternativa già nelle prossime settimane. L’olandese potrebbe anche restare, ma molto dipenderà dal futuro di Antonio Conte.