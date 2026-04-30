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De Bruyne-Napoli, tutto deciso per il futuro! L’annuncio del Corriere dello Sport

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De Bruyne-Napoli, tutto deciso per il futuro! L’annuncio del Corriere dello Sport
Alisson Santos esulta dopo il gol nel Napoli-Cremonese. Foto: SpazioNapoli
Alisson Santos esulta dopo il gol con il Napoli contro la Cremonese in maglia azzurra

Kevin De Bruyne non lascierà il Napoli. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il belga ha scelto di restare in azzurro e punta a vincere nell’anno del centenario del club, senza segnali concreti di addio all’orizzonte.

De Bruyne e il Napoli: arriva la scelta per il centenario

Il calciatore si sta preparando per vivere un’altra stagione con gli azzurri dopo una prima annata segnata da sfortune e poco minutaggio. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, De Bruyne si trova bene in città con la sua famiglia e ha deciso di continuare il progetto napoletano.

Non ci sono alternative in discussione: il futuro rimane azzurro, a meno di sviluppi clamorosi che attualmente non si prospettano.

La permanenza del belga rappresenta una stabilità importante per il progetto tecnico del Napoli. De Bruyne avrà l’occasione di riscattare una stagione difficile e di contribuire ai festeggiamenti per i cento anni di storia del club. L’attaccante belga ha già dimostrato in passato, durante i suoi anni al Manchester City, di essere un elemento decisivo in squadre competitive.

McTominay e De Bruyne esultano insieme dopo un gol del Napoli
McTominay e De Bruyne in campo con la maglia del Napoli

De Bruyne: il meglio deve ancora arrivare

Qual è l’aspettativa reale? De Bruyne vuole incidere sulla lotta per il titolo anche nel futuro prossimo e vuole lasciare il segno nella stagione del centenario. Ha giocato troppo poco nella prima annata italiana e la continuità sarà fondamentale per esprimere il suo potenziale offensivo e creativo.

La scelta di restare rispecchia anche la fiducia nel progetto azzurro e nella capacità del Napoli di competere ai massimi livelli. Il belga ha un altro anno di contratto e intende utilizzarlo per vincere con gli azzurri. L’estate non porterà cessioni eccellenti dal reparto offensivo: De Bruyne rimarrà al centro del progetto tattico partenopeo per la stagione del centenario.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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