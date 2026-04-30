De Bruyne-Napoli, tutto deciso per il futuro! L’annuncio del Corriere dello Sport

Kevin De Bruyne non lascierà il Napoli. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il belga ha scelto di restare in azzurro e punta a vincere nell’anno del centenario del club, senza segnali concreti di addio all’orizzonte.

De Bruyne e il Napoli: arriva la scelta per il centenario

Il calciatore si sta preparando per vivere un’altra stagione con gli azzurri dopo una prima annata segnata da sfortune e poco minutaggio. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, De Bruyne si trova bene in città con la sua famiglia e ha deciso di continuare il progetto napoletano.

Non ci sono alternative in discussione: il futuro rimane azzurro, a meno di sviluppi clamorosi che attualmente non si prospettano.

La permanenza del belga rappresenta una stabilità importante per il progetto tecnico del Napoli. De Bruyne avrà l’occasione di riscattare una stagione difficile e di contribuire ai festeggiamenti per i cento anni di storia del club. L’attaccante belga ha già dimostrato in passato, durante i suoi anni al Manchester City, di essere un elemento decisivo in squadre competitive.

De Bruyne: il meglio deve ancora arrivare

Qual è l’aspettativa reale? De Bruyne vuole incidere sulla lotta per il titolo anche nel futuro prossimo e vuole lasciare il segno nella stagione del centenario. Ha giocato troppo poco nella prima annata italiana e la continuità sarà fondamentale per esprimere il suo potenziale offensivo e creativo.

La scelta di restare rispecchia anche la fiducia nel progetto azzurro e nella capacità del Napoli di competere ai massimi livelli. Il belga ha un altro anno di contratto e intende utilizzarlo per vincere con gli azzurri. L’estate non porterà cessioni eccellenti dal reparto offensivo: De Bruyne rimarrà al centro del progetto tattico partenopeo per la stagione del centenario.