De Bruyne, futuro ancora incerto: ecco quando prenderà una decisione

Kevin De Bruyne rimane in bilico al Napoli. Il belga ha saltato quasi l’intera stagione per infortunio ma ha segnato il suo primo gol su azione nell’ultima partita.

De Bruyne e il Napoli: quando arriva la decisione

L’infortunio del 25 ottobre contro l’Inter ha compromesso la prima stagione di De Bruyne in azzurro. Tornato solo il mese scorso, il belga ha finalmente trovato la via del gol su azione, un segnale di ripresa dopo mesi di stop forzato. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, tutte le valutazioni sul suo futuro sono rimaste in sospeso fino al termine del Mondiale, il vero banco di prova per definire il prosieguo della sua avventura partenopea.

Il contratto di De Bruyne con il Napoli ha ancora un anno di validità, ma la sua permanenza non è scontata. La stagione compromessa dall’infortunio ha creato un’incertezza che il club e lo stesso giocatore devono risolvere. La decisione non arriva da valutazioni immediate bensì da una pausa strategica: il Mondiale funzionerà da spartiacque. Se De Bruyne troverà continuità e brillerà nella competizione internazionale, la trattativa per il rinnovo o una eventuale cessione prenderà una piega completamente diversa rispetto a uno scenario dove rimane ai margini.

De Bruyne al Napoli: il nodo della valutazione futura

Qual è lo scenario più probabile? Il belga ha dimostrato qualità nel gol segnato, ma una stagione quasi interamente persa non permette valutazioni definitive. Il Napoli attenderà gli sviluppi del Mondiale per capire se investire ulteriormente su di lui o aprire a soluzioni alternative. De Bruyne a sua volta avrà l’occasione di rilanciarsi a livello internazionale, provando a cancellare i mesi di stop attraverso prestazioni di rilievo.

La finestra del Mondiale rappresenta il momento cruciale. Se De Bruyne tornerà a Napoli con fiducia e prestazioni positive alle spalle, il dialogo con la società prenderà una direzione costruttiva. Diversamente, entrambe le parti potrebbero valutare strade alternative. Nel frattempo, il belga continuerà a lavorare per recuperare il ritmo perduto e dimostrare che l’infortunio non ha compromesso il suo valore al Napoli e in prospettiva calciomercato.