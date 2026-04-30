Napoli, decisione presa sul riscatto: le novità sul destino dell’azzurro

Il Napoli inizia a pianificare le strategie in vista della prossima stagione e arrivano indicazioni importanti sul futuro di alcuni giocatori attualmente sotto osservazione. Tra questi c’è anche Elif Elmas, il cui destino sembra ormai segnato.

Elmas verso l’addio: niente riscatto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista macedone è destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione. Il club azzurro, infatti, difficilmente eserciterà l’opzione di riscatto fissata intorno ai 17 milioni di euro, con il giocatore pronto a fare ritorno al RedBull Lipsia.

Una decisione che nasce principalmente da motivazioni economiche: la dirigenza partenopea dovrà infatti affrontare investimenti molto importanti già programmati, rendendo complicato trattenere anche Elmas.

Priorità ad altri riscatti: il piano del Napoli

Il Napoli ha già messo in conto una spesa complessiva vicina ai 90 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo due profili ritenuti prioritari: Rasmus Højlund, Alisson Santos che si aggiungono al riscatto obbligato di Lorenzo Lucca.

Proprio questo impegno economico spinge il club a fare delle scelte mirate, sacrificando alcune situazioni considerate meno centrali nel progetto tecnico. Tra queste rientra quella di Elmas, chiuso anche dalla necessità di intervenire in altri reparti.

Inoltre, il centrocampo azzurro potrebbe subire ulteriori cambiamenti: la posizione di André-Frank Zambo Anguissa è in fase di valutazione e non è esclusa una sua partenza. Per questo motivo il Napoli si sta già muovendo sul mercato, con Arthur Atta tra i nomi più seguiti.

La linea è chiara: pochi interventi ma mirati, senza stravolgere la rosa. E tra le prime decisioni prese c’è proprio quella legata a Elmas, ormai sempre più lontano dall’azzurro.