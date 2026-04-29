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Napoli, possibile cessione verso il Liverpool: Conte sotto accusa per il suo scarso utilizzo

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Napoli, possibile cessione verso il Liverpool: Conte sotto accusa per il suo scarso utilizzo
Napoli, pronta una cessione verso il Liverpool
Beukema verso il Liverpool

Sam Beukema al Liverpool non è una semplice indiscrezione: secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, l’interesse dei Reds per il difensore del Napoli è concreto e verificato. Il centrale olandese, pagato oltre 30 milioni di euro, rappresenta un’operazione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime sessioni di mercato.

Beukema e l’utilizzo sbagliato a Napoli

Pedullà ha sottolineato un aspetto critico della gestione del calciatore in maglia azzurra. L’ex Bologna è stato impiegato frequentemente fuori ruolo, una scelta che ha evidenziato l’assenza di una strategia tattica precisa. Il giornalista ha affermato che quando si acquista un difensore di questo livello, serve una visione chiara su come utilizzarlo. A Napoli questa chiarezza è mancata, e le conseguenze sono evidenti sul campo e sul mercato. Slot al Liverpool, al contrario, sa esattamente dove piazzare Beukema e come valorizzarne le qualità.

La questione non è marginale. Un investimento di oltre 30 milioni richiede coerenza tattica. Quando questa manca, il giocatore diventa un’occasione per i club rivali. L’interesse del Liverpool rappresenta una conferma di quanto il difensore sia rimasto un profilo di alto livello nonostante i problemi nel suo impiego napoletano.

Conte sotto accusa: il ruolo nel mercato e i risultati

Pedullà ha criticato duramente Antonio Conte. Il tecnico leccese ha voluto fortemente Beukema, ma la sua gestione tattica del difensore è risultata incoerente. Il giornalista ha ribadito che Conte “è il re degli alibi” e che il Napoli avrebbe dovuto fare molto di più, sia in Serie A che nelle competizioni europee. Già un anno fa sembrava destinato a lasciare i partenopei, ma l’incontro con De Laurentiis ha portato al proseguimento del rapporto.

La domanda centrale rimane: come mai Beukema non è mai stato utilizzato come centrale puro e affidabile? La risposta risiede nelle scelte tattiche di Conte, che ha preferito schieramenti alternativi senza offrire al difensore la continuità necessaria. Questa decisione ha aperto la strada ai club stranieri.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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