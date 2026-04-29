Napoli, possibile cessione verso il Liverpool: Conte sotto accusa per il suo scarso utilizzo

Sam Beukema al Liverpool non è una semplice indiscrezione: secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, l’interesse dei Reds per il difensore del Napoli è concreto e verificato. Il centrale olandese, pagato oltre 30 milioni di euro, rappresenta un’operazione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime sessioni di mercato.

Beukema e l’utilizzo sbagliato a Napoli

Pedullà ha sottolineato un aspetto critico della gestione del calciatore in maglia azzurra. L’ex Bologna è stato impiegato frequentemente fuori ruolo, una scelta che ha evidenziato l’assenza di una strategia tattica precisa. Il giornalista ha affermato che quando si acquista un difensore di questo livello, serve una visione chiara su come utilizzarlo. A Napoli questa chiarezza è mancata, e le conseguenze sono evidenti sul campo e sul mercato. Slot al Liverpool, al contrario, sa esattamente dove piazzare Beukema e come valorizzarne le qualità.

La questione non è marginale. Un investimento di oltre 30 milioni richiede coerenza tattica. Quando questa manca, il giocatore diventa un’occasione per i club rivali. L’interesse del Liverpool rappresenta una conferma di quanto il difensore sia rimasto un profilo di alto livello nonostante i problemi nel suo impiego napoletano.

Conte sotto accusa: il ruolo nel mercato e i risultati

Pedullà ha criticato duramente Antonio Conte. Il tecnico leccese ha voluto fortemente Beukema, ma la sua gestione tattica del difensore è risultata incoerente. Il giornalista ha ribadito che Conte “è il re degli alibi” e che il Napoli avrebbe dovuto fare molto di più, sia in Serie A che nelle competizioni europee. Già un anno fa sembrava destinato a lasciare i partenopei, ma l’incontro con De Laurentiis ha portato al proseguimento del rapporto.

La domanda centrale rimane: come mai Beukema non è mai stato utilizzato come centrale puro e affidabile? La risposta risiede nelle scelte tattiche di Conte, che ha preferito schieramenti alternativi senza offrire al difensore la continuità necessaria. Questa decisione ha aperto la strada ai club stranieri.