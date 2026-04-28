Napoli, occhio al Liverpool: i reds puntano uno degli azzurri di Conte

Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime quattro partite del campionato con la consapevolezza che il secondo posto sarà l’obiettivo finale di questa stagione. Obiettivo che non sposterà di netto gli equilibri ma che permetterà alla squadra di Conte di piazzarsi come vera competitor di quelli che saranno i campioni d’Italia, con l’Inter che ormai aspetta soltanto la matematica.

Mercato Napoli, occhi puntati del Liverpool su un azzurro

C’è, però, anche da guardare a quello che sarà il futuro, la prossima sessione di mercato all’interno della quale anche la squadra partenopea sarà chiamata a costruire la squadra del futuro. Il futuro di Conte definirà quelle che saranno le dinamiche di mercato, ma nel frattempo c’è anche chi guarda in casa azzurra.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TeamTalk, il Liverpool starebbe guardando in casa Napoli per rinforzare il proprio reparto arretrato. Al centro dell’attenzione della squadra allenata da Arne Slot ci sarebbe Sam Beukema, sul quale i reds sarebbero pronti ad un investimento importante.

Liverpool su Beukema, pronto l’assalto: la posizione del club

Secondo quanto riportato da TeamTalk, Arne Slot avrebbe inserito proprio il difensore del Napoli tra i principali obiettivi da portare in Premier, un giocatore di assoluto spessore e di esperienza.

Altro discorso, però, riguarda la posizione del Napoli stesso: Beukema è legato al club partenopeo da un contratto con scadenza 2030 e valuta il difensore non meno di 35-40 milioni di euro, cifra che potrebbe far vacillare l’interesse della squadra inglese.