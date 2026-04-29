Mourinho allontana Conte dal Napoli? La frase sulla Nazionale fa tremare

Mourinho propone Malagò presidente Figc e Allegri commissario tecnico per l’Italia, senza snobbare però Antonio Conte: la combo, secondo lo Special One, potrebbe invertire la rotta del calcio azzurro in crisi.
Mourinho: Allegri e Malagò, la soluzione per l’Italia
José Mourinho non ha dubbi sulla ricetta giusta per risanare il calcio italiano. Intervistato da Sport Mediaset a Milano, lo Special One ha lanciato una proposta precisa: Malagò alla presidenza della Figc e Allegri in panchina.
Ma lo Special One, cita anche Antonio Conte per la panchina italiana:
Il caos arbitri e le battaglie di Mourinho
Sulla bufera che investe l’Aia, Mourinho rimane prudente. Lo Special One, celebre in Italia per le sue proteste teatrali contro gli arbitraggi—dal gesto delle manette in Inter-Sampdoria ad altri episodi memorabili—non vuole fare condanne affrettate.
“Caos arbitri? Mi sono fatto un’idea ma a me non piace fare colpevoli prima che la giustizia si esprima”.
Mourinho chiarisce che le sue battaglie storiche non erano principalmente contro i singoli arbitri, bensì contro il sistema arbitrale nel suo complesso. Lo Special One pensa che il sistema arbitrale italiano ha storicamente presentato criticità strutturali. Le sue proteste passate erano mosse da una lettura diversa del calcio italiano, dove la dimensione sistemica conta più delle responsabilità individuali.