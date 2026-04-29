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Mourinho allontana Conte dal Napoli? La frase sulla Nazionale fa tremare

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Mourinho allontana Conte dal Napoli? La frase sulla Nazionale fa tremare
Mourinho cita Conte e fa tremare i tifosi del Napoli
Mourinho spinge Conte verso l'Italia

Mourinho propone Malagò presidente Figc e Allegri commissario tecnico per l’Italia, senza snobbare però Antonio Conte: la combo, secondo lo Special One, potrebbe invertire la rotta del calcio azzurro in crisi.

Mourinho: Allegri e Malagò, la soluzione per l’Italia

José Mourinho non ha dubbi sulla ricetta giusta per risanare il calcio italiano. Intervistato da Sport Mediaset a Milano, lo Special One ha lanciato una proposta precisa: Malagò alla presidenza della Figc e Allegri in panchina.

Ma lo Special One, cita anche Antonio Conte per la panchina italiana:

“CT straniero? Non sono d’accordo: non penso che serva un allenatore straniero. L’Italia ha allenatori con il carisma, la qualità, l’esperienza… Non puoi avere Carletto (Ancelotti, ndr), ma puoi avere Max (Allegri, ndr), Antonio (Conte, Ndr) e ce ne sarebbero sicuramente anche altri…”

Il caos arbitri e le battaglie di Mourinho

Sulla bufera che investe l’Aia, Mourinho rimane prudente. Lo Special One, celebre in Italia per le sue proteste teatrali contro gli arbitraggi—dal gesto delle manette in Inter-Sampdoria ad altri episodi memorabili—non vuole fare condanne affrettate.

“Caos arbitri? Mi sono fatto un’idea ma a me non piace fare colpevoli prima che la giustizia si esprima”.

Mourinho chiarisce che le sue battaglie storiche non erano principalmente contro i singoli arbitri, bensì contro il sistema arbitrale nel suo complesso. Lo Special One pensa che il sistema arbitrale italiano ha storicamente presentato criticità strutturali. Le sue proteste passate erano mosse da una lettura diversa del calcio italiano, dove la dimensione sistemica conta più delle responsabilità individuali.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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