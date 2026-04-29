Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Pronti 60 milioni!”: Napoli, l’annuncio di Sky in vista dell’estate

di
“Pronti 60 milioni!”: Napoli, l’annuncio di Sky in vista dell’estate
De Laurentiis frena l'assalto della Roma a Manna. Fonte: ANSA
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, blocca il passaggio di Manna alla Roma

Il Napoli ha già stanziato 60 milioni di euro per completare i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson nell’estate 2026, secondo quanto rivelato da Francesco Modugno di Sky Sport.

Hojlund: il riscatto da 44 milioni è blindato

Il bonifico per Hojlund è pronto anche senza la qualificazione in Champions League. Manna aveva già comunicato in esclusiva che il Napoli lo avrebbe riscattato indipendentemente dai risultati europei. La crescita dell’attaccante danese è stata costante: ha mantenuto continuità di rendimento e ha beneficiato del lavoro tattico di Conte, che lo ha fatto evolvere tecnicamente. Hojlund rappresenta il centravanti del progetto futuro azzurro, anche se il sistema di gioco dipenderà dalle scelte che verranno prese nei prossimi mesi.

Il brasiliano costerà 16,5 milioni al riscatto. Manna ha operato una scelta intelligente portandolo a Napoli: Alisson possiede un potenziale importante con margini di crescita ancora significativi. La sua acquisizione rappresenta il profilo tipico del mercato partenopeo, un colpo da club ambizioso che punta sia sul presente che sulla futura rivendibilità.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie