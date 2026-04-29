“Pronti 60 milioni!”: Napoli, l’annuncio di Sky in vista dell’estate

Il Napoli ha già stanziato 60 milioni di euro per completare i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson nell’estate 2026, secondo quanto rivelato da Francesco Modugno di Sky Sport.
Hojlund: il riscatto da 44 milioni è blindato
Il bonifico per Hojlund è pronto anche senza la qualificazione in Champions League. Manna aveva già comunicato in esclusiva che il Napoli lo avrebbe riscattato indipendentemente dai risultati europei. La crescita dell’attaccante danese è stata costante: ha mantenuto continuità di rendimento e ha beneficiato del lavoro tattico di Conte, che lo ha fatto evolvere tecnicamente. Hojlund rappresenta il centravanti del progetto futuro azzurro, anche se il sistema di gioco dipenderà dalle scelte che verranno prese nei prossimi mesi.
Il brasiliano costerà 16,5 milioni al riscatto. Manna ha operato una scelta intelligente portandolo a Napoli: Alisson possiede un potenziale importante con margini di crescita ancora significativi. La sua acquisizione rappresenta il profilo tipico del mercato partenopeo, un colpo da club ambizioso che punta sia sul presente che sulla futura rivendibilità.