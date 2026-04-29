“Conte lascerà il Napoli”. Biasin rivela il piano di De Laurentiis

Come l’anno scorso in Primavera il futuro della panchina del Napoli torna a far discutere. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Biasin, la permanenza di Antonio Conte in azzurro sarebbe tutt’altro che scontata e il club di Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando possibili scenari alternativi per il futuro.

Le indiscrezioni arrivano in un momento cruciale della stagione, con il Napoli ancora impegnato nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League.

Biasin non ha dubbi: “Conte non sarà più l’allenatore del Napoli”

Durante il suo editoriale per TMW, il giornalista di fede nerazzurra ha parlato del futuro del tecnico leccese. Secondo quanto riportato da Biasin, il rapporto tra Conte e il Napoli non sarebbe blindato a lungo termine. Il giornalista ha infatti sottolineato come l’allenatore azzurro, in passato, abbia già dimostrato di poter lasciare un progetto anche dopo una sola stagione vincente, qualora non si creassero le condizioni ideali.

Un aspetto centrale riguarda anche le richieste dell’allenatore, considerate molto elevate sia in termini di mercato che di struttura societaria, un fattore che potrebbe complicare la permanenza a lungo termine all’ombra del Vesuvio.

In questo scenario, secondo l’analisi riportata, non sarebbe da escludere un possibile addio a fine stagione, soprattutto se dovessero arrivare nuove proposte o divergenze strategiche con la società.

De Laurentiis e il piano per il futuro del Napoli

Sul fronte societario, Aurelio De Laurentiis non si farebbe trovare impreparato. Il presidente del Napoli starebbe infatti già ragionando su un eventuale “piano B”, qualora si aprisse davvero la separazione con Conte.

L’idea del club sarebbe quella di garantire continuità al progetto tecnico senza farsi cogliere impreparati, evitando scenari di vuoto sulla panchina in una fase delicata della crescita della squadra.

Nonostante ciò, al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su un addio imminente, e il Napoli continua a lavorare con Conte come guida tecnica, almeno per la programmazione immediata.