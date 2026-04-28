Napoli, Sarri può tornare se parte Conte? L’annuncio di Alfredo Pedullà

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. Nelle ultime ore starebbe infatti circolando la voce che non sia solamente l’attuale allenatore del Napoli ad essere dubbioso ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Al termine del campionato ci sarà il tanto atteso incontro, dove si capirà se ci saranno le basi per proseguire insieme oppure se separarsi. Tra i nomi valutati in caso di addio da parte di Conte c’è anche quello di Maurizio Sarri.

Napoli, Sarri è uno dei nomi in lista in caso di addio da parte di Conte

Se Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione, Aurelio De Laurentiis potrebbe riportare sulla panchina azzurra Maurizio Sarri. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, l’attuale allenatore della Lazio è uno dei nomi in evidenza in una strettissima lista del club partenopeo.

Per il momento non ci sarebbe stato nessun contatto tra Sarri ed il Napoli, che dovrà attendere la decisione di Conte nel corso delle prossime settimane. Il tecnico biancoceleste ha inoltre altre due proposte provenienti dalla Serie A e prima di prendere una decisione ne parlerà direttamente con la Lazio.