Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Sarri può tornare se parte Conte? L’annuncio di Alfredo Pedullà

di
Napoli, Sarri può tornare se parte Conte? L’annuncio di Alfredo Pedullà
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel corso del match contro la Fiorentina

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. Nelle ultime ore starebbe infatti circolando la voce che non sia solamente l’attuale allenatore del Napoli ad essere dubbioso ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Al termine del campionato ci sarà il tanto atteso incontro, dove si capirà se ci saranno le basi per proseguire insieme oppure se separarsi. Tra i nomi valutati in caso di addio da parte di Conte c’è anche quello di Maurizio Sarri.

Napoli, Sarri è uno dei nomi in lista in caso di addio da parte di Conte

Se Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione, Aurelio De Laurentiis potrebbe riportare sulla panchina azzurra Maurizio Sarri. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, l’attuale allenatore della Lazio è uno dei nomi in evidenza in una strettissima lista del club partenopeo.

Per il momento non ci sarebbe stato nessun contatto tra Sarri ed il Napoli, che dovrà attendere la decisione di Conte nel corso delle prossime settimane. Il tecnico biancoceleste ha inoltre altre due proposte provenienti dalla Serie A e prima di prendere una decisione ne parlerà direttamente con la Lazio.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie