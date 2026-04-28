Napoli, Anguissa via? Spunta già il sostituto

Richard Rios diventa l’alternativa concreta al centrocampo azzurro: il Benfica chiede 35 milioni, il Napoli osserva e programma. Anguissa potrebbe partire.

Rios nel mirino: gli scout del Napoli hanno deciso

Giovanni Manna non aspetta. Gli emissari della società azzurra hanno seguito Richard Rios in tre partite consecutive, inclusa l’ultima contro il Moreirense, e i rapporti sono stati positivi. Il centrocampista colombiano del Benfica rappresenta una soluzione concreta per il calciomercato estivo del Napoli, anche se la concorrenza è agguerrita. Roma, Inter, Manchester United e Fulham hanno già messo gli occhi sul giocatore.

La valutazione del Benfica è fissa: 35 milioni di euro non sono negoziabili. Come riporta O Jogo, la società portoghese intende cedere Rios solo di fronte a un’offerta che raggiunga quella cifra. Per il Napoli non è un ostacolo insormontabile, ma richiede una strategia di finanziamento precisa.

Anguissa verso l’addio: i fondi per Rios arrivano da qui

Frank Zambo Anguissa è il candidato principale alla cessione. La vendita del nazionale camerunense genererebbe le risorse necessarie per finanziare l’operazione Rios senza stravolgere il bilancio.

Anguissa ha garantito solidità tattica negli ultimi anni, ma il Napoli valuta altre opzioni. La partenza del camerunense non sarebbe una sorpresa nel contesto di una rivoluzione estiva. De Laurentiis e Manna hanno già iniziato a pianificare questi movimenti, in attesa di capire se anche Antonio Conte ne farà parte.

La cifra richiesta dal Benfica è importante, ma il profilo di Rios corrisponde alle necessità tattiche del Napoli. Il colombiano ha dimostrato qualità sia in fase di recupero che di impostazione, caratteristiche che interessano direttamente alla dirigenza partenopea. La concorrenza internazionale aggiunge pressione temporale: se il Napoli vuole chiudere, deve muoversi prima che le altre squadre accelerino.

L’operazione Rios-Anguissa rappresenta il primo movimento concreto del mercato azzurro per la prossima stagione. Il Napoli non attende sviluppi esterni, ma costruisce soluzioni proprie. Entro giugno, il centrocampo del Napoli avrà un volto completamente diverso, e Rios potrebbe esserne il perno principale se la trattativa con il Benfica andrà in porto.