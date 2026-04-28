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Mercato Napoli, se via via Anguissa occhio al colpo dalla Serie A: la situazione

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Mercato Napoli, se via via Anguissa occhio al colpo dalla Serie A: la situazione
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli
Giovanni Manna in primo piano: il mercato del Napoli dipende dagli incassi

Anguissa potrebbe lasciare il Napoli, secondo quanto rivela Fabrizio Romano. Diversi club turchi stanno sondando il terreno per l’ivoriano, aprendo così le porte a un ricambio in mediana con Davide Frattesi come possibile sostituto.

Anguissa e il mercato: la valutazione del giocatore

Frank Zambo Anguissa non è più stato lo stesso nella stagione appena conclusa. La dirigenza azzurra ha già iniziato a ragionare su alternative nel caso in cui il centrocampista decidesse di accettare una delle proposte che stanno arrivando dalla Turchia. Come rivela Romano, “Anguissa continui ad avere estimatori in Turchia, fuori dall’Europa ci sono diversi club che stanno sondando il terreno per arrivare a lui”. L’ivoriano non ha fretta di decidere e valuterà con attenzione il prossimo passo della sua carriera, sia dal punto di vista professionale che personale.

La situazione non è ancora definita. Anguissa ha ancora un contratto con gli azzurri e il Napoli non lo ha messo ufficialmente sul mercato. Tuttavia, la dinamica è cambiata rispetto agli ultimi anni, quando il giocatore era una certezza tattica della squadra. Le prestazioni calanti hanno aperto uno scenario che fino a pochi mesi fa sarebbe stato impensabile.

Davide Frattesi rappresenta il piano B della dirigenza partenopea in caso di addio di Anguissa. Come spiega Romano, “Frattesi è un possibile obiettivo in entrata, perché piace molto alla dirigenza del Napoli”. Il centrocampista dell’Inter non ha trovato lo spazio che meritava in questa stagione, con appena 31 presenze e pochissimi minuti da titolare in Serie A.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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