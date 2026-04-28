Mercato Napoli, se via via Anguissa occhio al colpo dalla Serie A: la situazione

Anguissa potrebbe lasciare il Napoli, secondo quanto rivela Fabrizio Romano. Diversi club turchi stanno sondando il terreno per l’ivoriano, aprendo così le porte a un ricambio in mediana con Davide Frattesi come possibile sostituto.

Anguissa e il mercato: la valutazione del giocatore

Frank Zambo Anguissa non è più stato lo stesso nella stagione appena conclusa. La dirigenza azzurra ha già iniziato a ragionare su alternative nel caso in cui il centrocampista decidesse di accettare una delle proposte che stanno arrivando dalla Turchia. Come rivela Romano, “Anguissa continui ad avere estimatori in Turchia, fuori dall’Europa ci sono diversi club che stanno sondando il terreno per arrivare a lui”. L’ivoriano non ha fretta di decidere e valuterà con attenzione il prossimo passo della sua carriera, sia dal punto di vista professionale che personale.

La situazione non è ancora definita. Anguissa ha ancora un contratto con gli azzurri e il Napoli non lo ha messo ufficialmente sul mercato. Tuttavia, la dinamica è cambiata rispetto agli ultimi anni, quando il giocatore era una certezza tattica della squadra. Le prestazioni calanti hanno aperto uno scenario che fino a pochi mesi fa sarebbe stato impensabile.

Davide Frattesi rappresenta il piano B della dirigenza partenopea in caso di addio di Anguissa. Come spiega Romano, “Frattesi è un possibile obiettivo in entrata, perché piace molto alla dirigenza del Napoli”. Il centrocampista dell’Inter non ha trovato lo spazio che meritava in questa stagione, con appena 31 presenze e pochissimi minuti da titolare in Serie A.