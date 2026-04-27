Caos arbitri, il Napoli può sperare davvero nello scudetto? Gli scenari

Il caos arbitrale che coinvolge la Procura della Repubblica potrebbe riscrivere la classifica di Serie A. Se l’Inter dovesse risultare coinvolta negli scandali sotto inchiesta, il Napoli potrebbe beneficiare di penalizzazioni significative ai danni dei nerazzurri.
Inter e lo scandalo arbitrale: il precedente di Calciopoli
Come rivela Il Roma, esiste uno scenario concreto nel quale la Serie A possa subire una rivoluzione della classifica. Il Napoli attualmente distaccati in campionato, potrebbero recuperare terreno qualora venisse provato un coinvolgimento della dirigenza interista nei fatti al vaglio della Procura. Il parallelo storico è immediato: negli anni di Calciopoli, le inchieste stravolsero completamente gli equilibri finali, con lo scudetto riassegnato e posizioni modificate.
Il Napoli comprende perfettamente questa dinamica. Per questo motivo la squadra partenopea ha tutto l’interesse a chiudere il campionato al secondo posto, posizionandosi in modo strategico qualora il verdetto della Procura portasse a sanzioni pesanti contro i nerazzurri. Una mossa tattica di lungo termine, dove il presente conta meno dell’assetto finale che potrebbe emergere dalle indagini.
Napoli al secondo posto: la strategia difensiva
Restare subito dietro l’Inter rappresenta il margine di sicurezza migliore per gli azzurri. Se le penalizzazioni dovessero concretizzarsi, il Napoli avrebbe già consolidato una posizione di vantaggio rispetto alle altre inseguitrici. La storia del calcio italiano insegna che questi verdetti arrivano al termine della stagione: ecco perché ogni punto conquistato ora diventa cruciale.
L’Inter, dal canto suo, non ha ancora replicato pubblicamente alle ricostruzioni. La dirigenza nerazzurra rimane in attesa degli sviluppi investigativi, consapevole che qualsiasi dichiarazione potrebbe complicare la posizione della società davanti agli inquirenti. Nel frattempo, il Napoli continua a inseguire uno scenario che nessuno avrebbe immaginato possibile fino a poche settimane fa: uno scudetto conquistato non sul campo, ma attraverso le conseguenze di uno scandalo arbitrale che ha scosso le fondamenta della Serie A.