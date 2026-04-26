Caso arbitri, Marotta non si nasconde a parla chiaro: “Inter estranea e tranquilla”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo in Italia dopo lo scoppio del caso arbitri. Il numero uno nerazzurro è intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolineando soprattutto lo stato mentale dell’Inter e la posizione della sua società, citando anche un precedente particolare.

“Anche noi abbiamo avuto decisioni avverse”, le parole di Marotta

Una dichiarazione netta, senza troppi giri di parole. Il presidente Marotta, nel pre-partita di Torino-Inter, ha parlato dello scandalo del momento, specificando anche quanto accaduto la passata stagione ai nerazzurri. Di seguito le sue parole: