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Caso arbitri, Marotta non si nasconde a parla chiaro: “Inter estranea e tranquilla”

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Caso arbitri, Marotta non si nasconde a parla chiaro: “Inter estranea e tranquilla”
Giuseppe Marotta nel pre-partita di Torino-Inter
Giuseppe Marotta

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo in Italia dopo lo scoppio del caso arbitri. Il numero uno nerazzurro è intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolineando soprattutto lo stato mentale dell’Inter e la posizione della sua società, citando anche un precedente particolare.

“Anche noi abbiamo avuto decisioni avverse”, le parole di Marotta

Una dichiarazione netta, senza troppi giri di parole. Il presidente Marotta, nel pre-partita di Torino-Inter, ha parlato dello scandalo del momento, specificando anche quanto accaduto la passata stagione ai nerazzurri. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo visto queste notizie, siamo meravigliati non abbiamo un elenco di arbitri graditi e non, assolutamente no. La stagione scorsa abbiamo avuto decisioni avverse, acclarate dagli organi arbitrali, tipo Inter-Roma, che poteva essere determinante nel risultato finale. Siamo forti della nostra correttezza e tranquillità”.

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioNapoli, Rompipallone, SpazioJ, SpazioInter e SpazioMilan. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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