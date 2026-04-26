Napoli, per la difesa si guarda in Serie A: Manna lo voleva già la scorsa estate

Federico Gatti finisce nella lista del Napoli per l’estate: il difensore della Juventus è tornato nei radar di Giovanni Manna, secondo quanto rivela Nicolò Schira.

Gatti tra Napoli e Premier: il duello per il centrale bianconero

Il ds Manna ha ripreso a valutare il profilo di Gatti come possibile rinforzo per la linea difensiva, un’idea che circolava già la scorsa estate, ma che ora assume contorni più concreti. Il giocatore ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2030, elemento che complica qualsiasi trattativa ma non la rende impossibile in un mercato dove le valutazioni cambiano rapidamente.

Non è solo il Napoli a muoversi. Come rivela Schira, il Galatasaray ha già chiesto informazioni dirette su Gatti, mentre diversi club della Premier League stanno monitorando la situazione. La concorrenza internazionale si fa serrata, e questo aumenta la pressione su Manna per agire con tempestività qualora davvero intenda affondare il colpo.

Perché il Napoli guarda a Gatti: i numeri e le necessità tattiche

Certamente il centrale bianconero ha esperienza di Serie A e conosce bene i meccanismi della difesa italiana, oltre a possedere capacità aeree e fisicità che il Napoli potrebbe valorizzare. La difesa partenopea ha subito trasformazioni negli ultimi anni e una soluzione di questo tipo porterebbe solidità e leadership. Tuttavia, l’operazione comporta costi di acquisto elevati e una resistenza iniziale della Juventus che non cede i suoi uomini migliori senza frizioni.

Manna dovrà valutare se le risorse disponibili possono giustificare un investimento su un difensore già ventottenne, oppure se la priorità rimane l’attacco o il centrocampo. La competizione con la Premier League rende tutto più complicato: i club inglesi hanno maggiore capacità di spesa e possono offrire ingaggi più allettanti di quelli che il Napoli può proporre attualmente.