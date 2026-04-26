Napoli, conferme sul possibile addio: potrebbe restare in Serie A

Mentre il campionato entra nel vivo delle ultime giornate, dietro le quinte è iniziato già il mercato delle big di Serie A. E stavolta l’attenzione è su Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. La Roma dei Friedkin lo ha messo nel mirino per rivoluzionare la propria area tecnica, ma la risposta da Castel Volturno sembra chiara e decisa.

La Roma punta forte su Manna: i Friedkin raccolgono informazioni

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società giallorossa sta valutando seriamente l’ex dirigente juventino come possibile nuovo direttore sportivo. Dopo l’addio di Claudio Ranieri e con il futuro di Frederic Massara in discussione, a Trigoria serve un uomo mercato capace di dare unità d’intenti tra dirigenza, allenatore e campo.

Manna piace per il suo curriculum: ha scoperto e valorizzato giocatori come Fagioli, Miretti, Huijsen, Soulé e Yildiz alla Juve, dimostrando occhio per i talenti e capacità di gestire situazioni complesse. I Friedkin avrebbero già chiesto informazioni sul suo profilo, inserendolo in una shortlist che comprende anche Cristiano Giuntoli.

Il Napoli blinda il suo DS: contratto lungo e nessuna intenzione di cedere

Da Castel Volturno, però, filtra una posizione netta: Giovanni Manna è considerato una figura chiave per il futuro azzurro. E, tra l’altro, il suo contratto, con scadenza nel 2029, include una penale importante che la Roma dovrebbe pagare per liberarlo.

Lo stesso DS stesso pare voler continuare a lavorare per costruire un Napoli ancora più forte, capace di lottare per lo scudetto nella prossima stagione e di dimenticare gli infortuni e gli incidenti di percorso che hanno complicato l’annata in corso. Insomma, nel calcio tutto può succedere, ma al momento il messaggio che arriva da Napoli è univoco: Manna resta.