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Occhio Napoli, il club di Serie A vuole un pilastro azzurro: De Laurentiis prepara la contromossa

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Occhio Napoli, il club di Serie A vuole un pilastro azzurro: De Laurentiis prepara la contromossa
Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna al centro delle voci di mercato in Serie A. Foto: SpazioNapoli
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, con Giovanni Manna sullo sfondo e il logo Serie A

Giovanni Manna in ottica Roma: i Friedkin valutano il direttore sportivo del Napoli per affiancare Gasperini, ma il contratto blindato fino al 2029 comporterebbe il pagamento di una penale a De Laurentiis.

Manna-Roma: la proposta dei Friedkin al Napoli

La Roma prepara una rivoluzione nella struttura dirigenziale. Secondo il Corriere dello Sport, la proprietà statunitense ha già raccolto informazioni su Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, per sostituire Massara accanto a Gian Piero Gasperini. L’operazione non è gratuita: per liberare il 37enne da Napoli, Friedkin dovrebbe versare una penale consistente nelle casse di De Laurentiis.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Foto: ANSA

Manna rappresenta un profilo giovane e ambizioso nel panorama italiano. Ha costruito la sua carriera in grandi piazze: alla Juventus ha gestito il settore giovanile e la Next Gen, lanciando talenti come Fagioli, Miretti, Huijsen e Yildiz. Al Napoli, dove è approdato in precedenza, ha già dimostrato competenza nel mercato dei top club. Ha lavorato con allenatori di spessore internazionale, da Zeman ad Allegri fino a Conte.

Il contratto di Manna: la blindatura fino al 2029

Qual è l’ostacolo principale? Il contratto di Manna scade nel 2029, una scadenza lontana che rende qualsiasi cessione onerosa per chi lo acquista. De Laurentiis ha strutturato un accordo solido proprio per evitare partenze improvvise del suo direttore sportivo dopo due stagioni dal suo arrivo.

Una cessione verso la Roma, diretta rivale in Serie A, sarebbe clamorosa. Nel calcio però le sorprese accadono: tutto dipenderà dalla volontà dei Friedkin di investire una cifra significativa e dalla disponibilità di De Laurentiis a negoziare. Attualmente nessuna trattativa è confermata, ma l’interesse della proprietà giallorossa è concreto e documentato dalle ricerche già avviate su Manna.

Il calciomercato Napoli potrebbe subire sconvolgimenti se Manna dovesse accettare il progetto romanista. De Laurentiis, però, non ha intenzione di cedere facilmente il suo uomo mercato, soprattutto a una concorrente diretta nella lotta scudetto.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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