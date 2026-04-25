Occhio Napoli, il club di Serie A vuole un pilastro azzurro: De Laurentiis prepara la contromossa

Giovanni Manna in ottica Roma: i Friedkin valutano il direttore sportivo del Napoli per affiancare Gasperini, ma il contratto blindato fino al 2029 comporterebbe il pagamento di una penale a De Laurentiis.

Manna-Roma: la proposta dei Friedkin al Napoli

La Roma prepara una rivoluzione nella struttura dirigenziale. Secondo il Corriere dello Sport, la proprietà statunitense ha già raccolto informazioni su Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, per sostituire Massara accanto a Gian Piero Gasperini. L’operazione non è gratuita: per liberare il 37enne da Napoli, Friedkin dovrebbe versare una penale consistente nelle casse di De Laurentiis.

Manna rappresenta un profilo giovane e ambizioso nel panorama italiano. Ha costruito la sua carriera in grandi piazze: alla Juventus ha gestito il settore giovanile e la Next Gen, lanciando talenti come Fagioli, Miretti, Huijsen e Yildiz. Al Napoli, dove è approdato in precedenza, ha già dimostrato competenza nel mercato dei top club. Ha lavorato con allenatori di spessore internazionale, da Zeman ad Allegri fino a Conte.

Il contratto di Manna: la blindatura fino al 2029

Qual è l’ostacolo principale? Il contratto di Manna scade nel 2029, una scadenza lontana che rende qualsiasi cessione onerosa per chi lo acquista. De Laurentiis ha strutturato un accordo solido proprio per evitare partenze improvvise del suo direttore sportivo dopo due stagioni dal suo arrivo.

Una cessione verso la Roma, diretta rivale in Serie A, sarebbe clamorosa. Nel calcio però le sorprese accadono: tutto dipenderà dalla volontà dei Friedkin di investire una cifra significativa e dalla disponibilità di De Laurentiis a negoziare. Attualmente nessuna trattativa è confermata, ma l’interesse della proprietà giallorossa è concreto e documentato dalle ricerche già avviate su Manna.

Il calciomercato Napoli potrebbe subire sconvolgimenti se Manna dovesse accettare il progetto romanista. De Laurentiis, però, non ha intenzione di cedere facilmente il suo uomo mercato, soprattutto a una concorrente diretta nella lotta scudetto.