Napoli, il big azzurro spazza via i dubbi sul futuro: “Stiamo facendo passi avanti”

Amir Rrahmani conferma la sua permanenza al Napoli e spazza ogni dubbio sul suo futuro. Il difensore è intervenuto ieri in conferenza stampa dopo la vittoria azzurra contro la Cremonese e ha annunciato che la firma del suo rinnovo potrebbe arrivare a breve.
Rrahamani annuncia il rinnovo
Intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli-Cremonese, Rrahmani hatolto ogni dubbio sul suo futuro con un annuncio speciale:
“Stiamo facendo passi avanti per il rinnovo. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”.
Il difensore, tormentato dagli infortuni in questa stagione, resta il pilastro difensivo di questo Napoli, che tanto ha patito la sua assenza. Ora è pronta una firma che consoliderà ancora di più sul ruolo da leader in questa rosa.
La stagione del Napoli e il rientro dall’infortunio
Rrahmabi ha parlato anche più in generale della stagione del Napoli, oltre che del suo rientro dall’infortunio:
“Sono stato due mesi fuori, era difficile ritrovare ritmo. La squadra per fortuna ha fatto tanti gol e per me è stato più facile. Non c’è stata solo la mia assenza, siamo stati sfortunati“.
Pochi dubbi: la stagione azzurra è inevitabilmente stata caratterizzata da una notevole sfortuna, venendo spesso privata dei suoi calciatori più forti per improvvisi problemi fisici.