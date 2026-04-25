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Napoli, il big azzurro spazza via i dubbi sul futuro: “Stiamo facendo passi avanti”

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Napoli, il big azzurro spazza via i dubbi sul futuro: “Stiamo facendo passi avanti”
Giocatori del Napoli riuniti in campo allo stadio Maradona. Foto: ANSA
Giocatori del Napoli in cerchio nello stadio Diego Armando Maradona, con maglietta blu e pantaloncini bianchi durante una partita

Amir Rrahmani conferma la sua permanenza al Napoli e spazza ogni dubbio sul suo futuro. Il difensore è intervenuto ieri in conferenza stampa dopo la vittoria azzurra contro la Cremonese e ha annunciato che la firma del suo rinnovo potrebbe arrivare a breve.

Rrahamani annuncia il rinnovo

Intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli-Cremonese, Rrahmani hatolto ogni dubbio sul suo futuro con un annuncio speciale:

“Stiamo facendo passi avanti per il rinnovo. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”.

Amir Rrahmani in azione durante una partita del Napoli in maglia bianca
Amir Rrahmani durante una partita del Napoli. Foto: ANSA

Il difensore, tormentato dagli infortuni in questa stagione, resta il pilastro difensivo di questo Napoli, che tanto ha patito la sua assenza. Ora è pronta una firma che consoliderà ancora di più sul ruolo da leader in questa rosa.

La stagione del Napoli e il rientro dall’infortunio

Rrahmabi ha parlato anche più in generale della stagione del Napoli, oltre che del suo rientro dall’infortunio:

“Sono stato due mesi fuori, era difficile ritrovare ritmo. La squadra per fortuna ha fatto tanti gol e per me è stato più facile. Non c’è stata solo la mia assenza, siamo stati sfortunati“.

Pochi dubbi: la stagione azzurra è inevitabilmente stata caratterizzata da una notevole sfortuna, venendo spesso privata dei suoi calciatori più forti per improvvisi problemi fisici.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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