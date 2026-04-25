Gutierrez ringrazia il Maradona: “Dopo la settimana scorsa ci ha aiutato”

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, è intervenuto per ringraziare il supporto del pubblico partenopeo in occasione della gara di ieri contro la Cremonese. Il trionfo guadagnato è stato importantissimo per risollevare il morale in seguito a un periodo piuttosto complicato, nel quale stavano già arrivando critiche eccessive.

Gutierrez alza la motivazione: “Vittoria fondamentale”

I 3 punti guadagnati ieri dal Napoli con un’ottima prestazione contro i rivali della Cremonese hanno riportato il sereno sull’ambiente azzurro: la prestazione è stata ottima, così come quella del pubblico sugli spalti, che non ha smesso di incitare i ragazzi per neanche un minuto della gara. Questo, a detta di Miguel Gutierrez, è stato di fondamentale importanza.

Ecco le sue parole a Radio CRC:

“Abbiamo voluto far dimenticare la prestazione contro la Lazio: abbiamo lavorato fin dal primo giorno della settimana per questo. Oggi erano importanti i tre punti per avvicinarsi alla Champions League e soprattutto per la fiducia per le prossime gare. Dopo la settimana scorsa abbiamo sentito lo stadio con noi ed è importante, perché ti aiuta ad avere più fiducia nel gioco”.

Lo spagnolo soddisfatto dalla stagione: “Buon anno per noi”

Contrariamente a quanto riportato da alcune analisi piuttosto pretenziose e con accuse anche pesanti, Gutierrez ha espresso tutta la sua soddisfazione per la stagione del Napoli: Supercoppa, secondo posto momentaneo in classifica e obiettivo qualificazione alla prossima UCL.

Qui le sue parole di orgoglio: