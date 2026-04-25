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Gutierrez ringrazia il Maradona: “Dopo la settimana scorsa ci ha aiutato”

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Gutierrez ringrazia il Maradona: “Dopo la settimana scorsa ci ha aiutato”
L'intervista di Gutierrez
Le parole di Gutierrez

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, è intervenuto per ringraziare il supporto del pubblico partenopeo in occasione della gara di ieri contro la Cremonese. Il trionfo guadagnato è stato importantissimo per risollevare il morale in seguito a un periodo piuttosto complicato, nel quale stavano già arrivando critiche eccessive.

Gutierrez alza la motivazione: “Vittoria fondamentale”

I 3 punti guadagnati ieri dal Napoli con un’ottima prestazione contro i rivali della Cremonese hanno riportato il sereno sull’ambiente azzurro: la prestazione è stata ottima, così come quella del pubblico sugli spalti, che non ha smesso di incitare i ragazzi per neanche un minuto della gara. Questo, a detta di Miguel Gutierrez, è stato di fondamentale importanza.

Ecco le sue parole a Radio CRC:

“Abbiamo voluto far dimenticare la prestazione contro la Lazio: abbiamo lavorato fin dal primo giorno della settimana per questo. Oggi erano importanti i tre punti per avvicinarsi alla Champions League e soprattutto per la fiducia per le prossime gare. Dopo la settimana scorsa abbiamo sentito lo stadio con noi ed è importante, perché ti aiuta ad avere più fiducia nel gioco”.

Tutta la felicità di Gutierrez
Gutierrez soddisfatto dalla prestazione e dal tifo del Napoli

Lo spagnolo soddisfatto dalla stagione: “Buon anno per noi”

Contrariamente a quanto riportato da alcune analisi piuttosto pretenziose e con accuse anche pesanti, Gutierrez ha espresso tutta la sua soddisfazione per la stagione del Napoli: Supercoppa, secondo posto momentaneo in classifica e obiettivo qualificazione alla prossima UCL.

Qui le sue parole di orgoglio:

“Dobbiamo provare a qualificarci in Champions League il prima possibile. È un buon anno: abbiamo già vinto la Supercoppa e finire bene la stagione è importante per noi, anche per iniziare meglio l’anno prossimo”.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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