De Bruyne, il primo gol su azione con il Napoli è storico: diventa il secondo in Europa

Kevin De Bruyne ha raggiunto quota cento gol nei cinque principali campionati europei con la rete segnata ieri contro la Cremonese, primo centro su azione con la maglia del Napoli che arriva 181 giorni dopo l’ultimo gol.

De Bruyne: il gol che chiude il calvario iniziato a ottobre

Il belga ha interrotto un digiuno tormentato da infortuni e operazioni. Il calvario è partito il 25 ottobre con l’infortunio, concluso il 6 marzo con il ritorno in campo contro il Torino. Ieri, contro la Cremonese, il gol della definitiva ripartenza. Ha strappato la palla a Maleh con astuzia e determinazione, poi ha battuto Audero col destro. La scelta del Napoli in estate, nonostante altre proposte, è stata dettata dalla volontà di restare competitivo in Europa. De Bruyne ha mantenuto quella promessa anche attraverso il dolore.

De Bruyne nella storia: secondo dopo Reus nei top-5 campionati

Qual è il valore di questa centesima rete? È il traguardo che lo posiziona tra i più grandi della storia moderna del calcio europeo. Solo Marco Reus, con 120 gol, ha raggiunto una tripla cifra tra i centrocampisti nei cinque principali campionati dal 2012-13 a oggi.

Davanti restano quattro partite di campionato, la Champions League da conquistare aritmeticamente, poi l’attesa per il Mondiale a 34 anni. De Bruyne avrà ancora tempo per aggiungere cifre a un curriculum già leggendario. Il gol di ieri contro la Cremonese non è soltanto una statistica: è la prova che il Napoli possiede ancora un centrocampista senza età, capace di trascinare la squadra verso i grandi obiettivi europei.