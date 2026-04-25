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De Bruyne, il primo gol su azione con il Napoli è storico: diventa il secondo in Europa

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De Bruyne, il primo gol su azione con il Napoli è storico: diventa il secondo in Europa
De Bruyne festeggia il gol con il Napoli. Foto: SpazioNapoli
Kevin De Bruyne con il Napoli celebra il gol su azione contro la Cremonese, pugno chiuso in segno di determinazione

Kevin De Bruyne ha raggiunto quota cento gol nei cinque principali campionati europei con la rete segnata ieri contro la Cremonese, primo centro su azione con la maglia del Napoli che arriva 181 giorni dopo l’ultimo gol.

De Bruyne: il gol che chiude il calvario iniziato a ottobre

Il belga ha interrotto un digiuno tormentato da infortuni e operazioni. Il calvario è partito il 25 ottobre con l’infortunio, concluso il 6 marzo con il ritorno in campo contro il Torino. Ieri, contro la Cremonese, il gol della definitiva ripartenza. Ha strappato la palla a Maleh con astuzia e determinazione, poi ha battuto Audero col destro. La scelta del Napoli in estate, nonostante altre proposte, è stata dettata dalla volontà di restare competitivo in Europa. De Bruyne ha mantenuto quella promessa anche attraverso il dolore.

De Bruyne nella storia: secondo dopo Reus nei top-5 campionati

Qual è il valore di questa centesima rete? È il traguardo che lo posiziona tra i più grandi della storia moderna del calcio europeo. Solo Marco Reus, con 120 gol, ha raggiunto una tripla cifra tra i centrocampisti nei cinque principali campionati dal 2012-13 a oggi.

Davanti restano quattro partite di campionato, la Champions League da conquistare aritmeticamente, poi l’attesa per il Mondiale a 34 anni. De Bruyne avrà ancora tempo per aggiungere cifre a un curriculum già leggendario. Il gol di ieri contro la Cremonese non è soltanto una statistica: è la prova che il Napoli possiede ancora un centrocampista senza età, capace di trascinare la squadra verso i grandi obiettivi europei.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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