Il Napoli dilaga contro la Cremonese: come cambia la classifica

I partenopei dilagano al Maradona contro la Cremonese e tornano a marciare dopo i due passi falsi contro Parma e Lazio, che avevano fatto lasciare per strada agli azzurri 5 punti. Stasera gli azzurri partono fortissimo e continuano altrettanto forte, non lasciando scampo agli ospiti.

Napoli-Cremonese, netto 4-0 per gli azzurri che salgono a 69 punti

Un grande Napoli che dilaga e mantiene la porta inviolata. Un primo tempo super con McTominay, Hojlund e De Bruyne firmano il 3-0 al termine dei primi 45′. Nel secondo tempo si mette la firma definitiva con Alisson Santos, che segna il 4-0 e il suo terzo gol stagionale.

Nel finale possibilità del 5-0, ma McTominay si fa ipnotizzare da Audero. Di seguito la nuova classifica al vertice, in attesa delle altre squadre.

Inter 78 pt

Napoli 69 pt*

Milan 66 pt

Juventus 63 pt





*una partita in più