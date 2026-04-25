Conte contro tutti, che bordata alle big di Serie A: “Leggo di grandi stagioni, eppure…”

Antonio Conte si scatena in conferenza stampa dopo Napoli-Cremonese. Il tecnico ha messo nel mirino i giudizi eccessivamente negativi contro la sua squadra, ricordando i due trofei vinti dai suoi e come solo l’Inter in questo periodo potrebbe vantare un simile traguardo.

Nella conferenza stampa dopo Napoli-Cremonese, Conte si è scagliato con decisione contro i giudizi sulla stagione azzurra:

“Ho detto ai ragazzi: ‘Meritate di finire nel migliore dei modi, dobbiamo fare attenzione che abbiamo i fucili puntati addosso’. Cosa che non vedo per altre squadre, che magari ci stanno anche dietro. Sembra che stanno facendo dei campionati straordinari eppure siamo solo noi ad aver alzato un trofeo. Probabilmente l’Inter alzerà due trofei, ma l’anno scorso li abbiamo alzati solo noi e il Bologna. Eppure sento e leggo di grandi stagioni di altre squadre, forse noi sbagliamo comunicazione”.