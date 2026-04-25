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Conte contro tutti, che bordata alle big di Serie A: “Leggo di grandi stagioni, eppure…”

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Conte contro tutti, che bordata alle big di Serie A: “Leggo di grandi stagioni, eppure…”
Antonio Conte in panchina durante una partita del Napoli. Foto: ANSA
Antonio Conte in panchina con tuta Napoli durante una partita, espressione concentrata

Antonio Conte si scatena in conferenza stampa dopo Napoli-Cremonese. Il tecnico ha messo nel mirino i giudizi eccessivamente negativi contro la sua squadra, ricordando i due trofei vinti dai suoi e come solo l’Inter in questo periodo potrebbe vantare un simile traguardo.

Conte, che stoccata: “Solo noi abbiamo alzato un trofeo”

Nella conferenza stampa dopo Napoli-Cremonese, Conte si è scagliato con decisione contro i giudizi sulla stagione azzurra:

“Ho detto ai ragazzi: ‘Meritate di finire nel migliore dei modi, dobbiamo fare attenzione che abbiamo i fucili puntati addosso’. Cosa che non vedo per altre squadre, che magari ci stanno anche dietro. Sembra che stanno facendo dei campionati straordinari eppure siamo solo noi ad aver alzato un trofeo. Probabilmente l’Inter alzerà due trofei, ma l’anno scorso li abbiamo alzati solo noi e il Bologna. Eppure sento e leggo di grandi stagioni di altre squadre, forse noi sbagliamo comunicazione”.

Il giudizio di Conte mette nel mirino senza giri di parole le considerazioni sulla stagione del Napoli, vedendo una disparità di trattamento rispetto a quella ricevuta da altre squadre che, a differenza degli azzurri, non hanno vinto neanche un trofeo.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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