Napoli, strada spianata per Alajbegović? L’assist arriva direttamente dalla Roma!

Kerim Alajbegović è certamente tra i profili che piacciono maggiormente alla big italiane, con Napoli, Roma e Inter sulle tracce del talento bosniaco. I giallorossi sembravano in vantaggio nella trattativa, ma nella Capitale non si vive una situazione societaria tranquilla.

Il possibile addio di Massara cambia tutto per il Napoli

Il ds giallorosso potrebbe lasciare Roma dopo settimane non facili. Nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità della separazione (a differenza di Ranieri), le dichiarazioni in conferenza stampa di Giampiero Gasperini, alla vigilia della sfida al Bologna, fanno ben intendere che anche Massara potrebbe dire addio.

Una frase semplice del tecnico giallorosso: “Non c’è stato feeling“, che fa ben capire come qualcosa si sia rotto, con la possibile conferma della separazione. Ed è qui che entra in gioco il fattore mercato e Alajbegović. Infatti il classe 2007 era finito nel mirino proprio di Massara, che si era già mosso per provare a battere la concorrenza. Ma ora può cambiare tutto, con l’addio del ds e con il Napoli pronto ad inserirsi prepotentemente nella corsa.

Roma ancora con il vantaggio Pjanic, ma il Napoli c’è

Sicuramente una chiave importante sarà Miralem Pjanic, ex Roma, che ha già indirizzato il fantasista verso i giallorossi. Ma questo cambio radicale nella Capitale può essere l’assist giusto per il Napoli, ora più che mani pronti a fiondarsi sul bosniaco, approfittando proprio di questo casino scoppiato a Trigoria. L’Inter resta vigilia e defilata, ma comunque attiva e attenta a tutte le vicende. Ora tutto dipenderà dall’eventuale sostituto di Massara e di come vorrà trattare la faccenda Alajbegović.