Napoli-Cremonese, Hojlund recupera in tempo? Le ultime da Sky Sport

Rasmus Hojlund migliora fisicamente e resta in corsa per Napoli-Cremonese: secondo Sky Sport l’attaccante danese è stato convocato regolarmente, ma la decisione finale arriverà a ridosso del fischio d’inizio.

Hojlund, la valutazione finale spetta allo staff

Le condizioni dell’attaccante non sono ancora ottimali. Lo staff tecnico partenopeo effettuerà gli ultimi controlli nelle ore che precedono la gara al Maradona per determinare se il numero 19 potrà scendere in campo. Non si tratta di una semplice scelta tattica: Hojlund e Conte devono concordare insieme sulla disponibilità reale a giocare i novanta minuti o parte di essi.

Il Napoli non vuole rischiare ricadute su un giocatore così importante per questo finale di stagione. La prudenza è d’obbligo quando mancano poche ore al confronto con una squadra che arriva al Maradona per difendersi e cercare il risultato. Se Hojlund dovesse partire titolare, il suo apporto offensivo sarebbe decisivo contro una difesa compatta come quella Cremonese.

Giovane pronto: il piano B di Conte per Napoli-Cremonese

Nel caso il danese non sia disponibile, Conte ha già individuato il sostituto. Spazio a Giovane come prima punta, come visto contro il Milan. L’alternativa è già stata studiata, permettendo ai partenopei di non improvvisare in attacco. Giovane rappresenta una soluzione affidabile ma con caratteristiche diverse da Hojlund: più mobile, meno statico, capace di dare maggiore profondità e imprevedibilità alle manovre offensive.

Contro la Cremonese, che preferisce compattarsi e aspettare, questa tipologia di centravanti potrebbe comunque creare spazi per i compagni. La qualità dell’alternativa non è in discussione, ma la presenza di Hojlund al meglio delle condizioni farebbe indubbiamente la differenza in termini di fisicità e dinamismo offensivo. Il tutto verrà chiarito solo a poche ore dall’inizio del match.