Napoli, la protesta della Curva A: “Rivogliamo i nostri rivali! – FOTO

La Curva A del Napoli espone uno striscione fuori dallo stadio Maradona con il messaggio “Basta divieti territoriali. Rivogliamo i nostri rivali!”, rinnovando la battaglia contro le restrizioni alle trasferte imposte ai tifosi azzurri e a quelli avversari.

Non è una protesta isolata, bensì il proseguimento di una contestazione che si consolida giornata dopo giornata. Nel corso della stagione, ai sostenitori del Napoli sono state negate numerose trasferte, alimentando frustrazione e senso di ingiustizia tra le curve organizzate. Lo stesso è successo anche ad alcune squadre avversarie. La tifoseria azzurra ha scelto una forma di protesta costante e simbolica: uno striscione fuori dal Maradona a poche ore dalla sfida con la Cremonese.

La solidarietà con le altre tifoserie: quando il Napoli sceglie di fronteggiarsi

La posizione della Curva A non si ferma ai soli danni subiti dai tifosi partenopei, come detto. Gli ultras azzurri hanno mostrato coerenza schierandosi al fianco delle tifoserie avversarie afflitte da simili provvedimenti. Prima di Napoli-Milan, avevano espresso solidarietà ai tifosi rossoneri, colpiti dal divieto di trasferta ai residenti in Lombardia. La battaglia contro i divieti territoriali si trasforma così in una rivendicazione più ampia: impedire il fronteggiarsi di tifoserie rivali significa svuotare il calcio della sua identità competitiva. Lo slogan “rivogliamo i nostri rivali” non è una semplice richiesta, ma una dichiarazione di principio sulla libertà di seguire la squadra ovunque.

Divieti di trasferta: cosa chiede la tifoseria organizzata

Cosa rappresenta questa protesta? Un’istanza che va oltre il singolo episodio e tocca il rapporto tra istituzioni e tifoseria. Non siamo numeri, è il sentimento che accompagna la contestazione, bensì parte della squadra e del suo percorso stagionale. Seguire la squadra significa accompagnarla nel cammino, condividendo gioie e difficoltà anche lontano da Fuorigrotta. La trasferta non è solo una partita fuori casa, ma un elemento identitario della cultura ultras.

La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione della sicurezza negli eventi sportivi. Da un lato le esigenze delle autorità di ordine pubblico, dall’altro la richiesta dei tifosi di vivere il calcio in modo pieno e partecipato. Il risultato è spesso un equilibrio difficile che finisce per tradursi in restrizioni frequenti e impattanti sulla presenza del pubblico ospite. La protesta si è chiaramente limitata all’esposizione dello striscione fuori allo stadio e non si è verificato alcun disordine.