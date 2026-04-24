Napoli-Cremonese, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte su Hojlund

Tra poco Napoli e Cremonese scenderanno in campo per la 34ª giornata di Serie A. Una sfida che gli azzurri non vogliono fallire, per tenere vive le speranze secondo posto. Conte che intanto arrivava alla sfida con il dubbio Hojlund. Un dubbio ora finalmente sciolto.

Gli undici titolari scelti dal tecnico azzurro

Antonio Conte ha scelto: Hojlund ci sarà. L’attaccante, in dubbio fino alle ultime ore, alla fine riuscirà a scendere in campo e sarà il terminale offensivo degli azzurri. Dietro di lui De Bruyne e Alisson Santos. A centrocampo Politano e Gutierrez supporteranno dai lati Lobotka e McTominay. Difesa con Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In porta il solito Milinkovic-Savic.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Mussolini, Bondo, Maleh, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli.