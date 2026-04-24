Maresca tra Napoli e City, emergono nuovi dettagli: il report di Romano

In casa Napoli si lavora per questo rush finale di campionato, in particolare per la gara in programma questa sera al Maradona. In attesa dell’incontro tra il patron azzurro e Antonio Conte, la dirigenza cerca di non farsi trovare impreparata e valuta possibili alternative. Enzo Maresca è tra i preferiti ma attenzione all’annuncio di Fabrizio Romano sull’allenatore italiano.

Napoli, strada in salita per Maresca: le parole

C’è grande attesa per quello che sarà l’incontro di fine anno tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Solo in quel momento si deciderà il futuro del club azzurro e dello stesso allenatore salentino, e capiremo se verrà rispettato il contratto triennale o ci sarà una separazione prima del tempo.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Enzo Maresca nel suo ultimo video YouTube. Di seguito le sue paorle:

“Enzo Maresca rimane il candidato di punta per diventare il prossimo allenatore del Manchester City, se e quando Pep Guardiola se ne andrà. Il timing dipende solo da Guardiola, ma il Manchester City vede Maresca come candidato ideale. Anche i club italiani sono interessati, ma anche se non c’è niente di firmato il piano del top club inglese è chiaro”

Napoli, tra Conte e Maresca

Aspettando quella che sarà la decisione del club partenopeo e del tecnico leccese, l’ipotesi che portava ad Enzo Maresca sembra più in salita che mai. Al momento, Conte è saldo sulla panchina azzurra anche per il prossimo anno visto il contratto in essere, ma abbiamo visto già lo scorso anno che sarà fondamentale e decisivo l’incontro con il numero uno della società.