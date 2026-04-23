Sarà titolare in Napoli-Cremonese? Conte può schierarlo: le ultime da Castel Volturno

Miguel Gutierrez sale nelle gerarchie del Napoli: Conte sta prendendo in considerazione una sua titolarità per la sfida contro la Cremonese. Gli azzurri hanno completato la preparazione alla vigilia della partita di domani sera allo Stadio Maradona, che inizierà alle 20:45. La seduta ha previsto una fase di attivazione seguita da lavoro tecnico-tattico sotto la guida dello staff di Conte. Allo stadio si registrerà l’ennesimo sold out stagionale, confermando il forte supporto dei tifosi nonostante le critiche delle ultime settimane.

Gutierrez e il ballottaggio delle ultime ore: chi gioca domani?

Conte ritiene Gutierrez tra i candidati principali per la formazione che affronterà i grigiorossi. Lo spagnolo ha lavorato regolarmente in questi giorni e non ha presentato problemi di disponibilità.

Lukaku rimane assente da tempo, mentre David Neres continua il percorso di riatletizzazione a Castel Volturno per recuperare in vista delle sfide di maggio. La rosa del Napoli si prepara a una sfida complicata, contro una squadra che non mollerà facilmente, e Gutierrez rappresenta un’opzione offensiva che Conte valuta con attenzione per questa fase della stagione.

Napoli-Cremonese: la risposta del pubblico

Lo stadio Maradona si riempirà completamente domani sera. Questo dato assume un valore particolare in un momento in cui una parte della tifoseria ha manifestato malcontento. La risposta massiccia del pubblico dimostra che il legame tra squadra e città rimane solido, nonostante le difficoltà recenti.

Contro la Cremonese, il Napoli avrà il sostegno incondizionato dei propri tifosi, un fattore che Conte dovrà sfruttare per ottenere il risultato. La seduta mattutina ha confermato che il gruppo è in buone condizioni fisiche e mentali. Gutierrez si posiziona tra i candidati principali per la formazione di domani.

La sfida contro i grigiorossi rappresenta un’occasione per il Napoli di consolidare la propria posizione in classifica e per lo spagnolo di continuare a convincere Conte della propria affidabilità in questa fase cruciale della stagione.