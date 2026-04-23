Occhio Napoli, la Roma è pronta alla rivoluzione e punta in casa azzurra: l’indiscrezione

Giovanni Manna finisce nel mirino della Roma per la prossima stagione: il direttore sportivo del Napoli rappresenta l’alternativa concreta a Cristiano Giuntoli nella lista dei Friedkin.
Manna e la Roma: De Laurentiis frena l’assalto
La Roma sta costruendo il suo organigramma per il 2026/2027 con attenzione particolare ai dirigenti. Secondo quanto rivela Sport Mediaset, i giallorossi non puntano solo su Giuntoli. Giovanni Manna è entrato nel radar della società capitolina come opzione credibile per guidare il mercato futuro. Il ds del Napoli ha dimostrato competenza e visione nel costruire una squadra competitiva, attirando l’interesse dei Friedkin che cercano profili con esperienza consolidata in Serie A.
De Laurentiis però non intende cedere facilmente il suo direttore sportivo. Il presidente azzurro vuole mantenere Manna alla guida della struttura tecnica del club. Come rivela Mediaset, qualsiasi decisione sarà rimandata a fine stagione, quando le gerarchie interne diventeranno più chiare e i progetti futuri si definiranno con precisione. Questo significa che il Napoli ha tempo per convincere il dirigente a restare, offrendo prospettive e risorse adeguate.