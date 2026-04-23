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Occhio Napoli, la Roma è pronta alla rivoluzione e punta in casa azzurra: l’indiscrezione

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Occhio Napoli, la Roma è pronta alla rivoluzione e punta in casa azzurra: l’indiscrezione
De Laurentiis frena l'assalto della Roma a Manna. Fonte: ANSA
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, blocca il passaggio di Manna alla Roma

Giovanni Manna finisce nel mirino della Roma per la prossima stagione: il direttore sportivo del Napoli rappresenta l’alternativa concreta a Cristiano Giuntoli nella lista dei Friedkin.

Manna e la Roma: De Laurentiis frena l’assalto

La Roma sta costruendo il suo organigramma per il 2026/2027 con attenzione particolare ai dirigenti. Secondo quanto rivela Sport Mediaset, i giallorossi non puntano solo su Giuntoli. Giovanni Manna è entrato nel radar della società capitolina come opzione credibile per guidare il mercato futuro. Il ds del Napoli ha dimostrato competenza e visione nel costruire una squadra competitiva, attirando l’interesse dei Friedkin che cercano profili con esperienza consolidata in Serie A.

De Laurentiis però non intende cedere facilmente il suo direttore sportivo. Il presidente azzurro vuole mantenere Manna alla guida della struttura tecnica del club. Come rivela Mediaset, qualsiasi decisione sarà rimandata a fine stagione, quando le gerarchie interne diventeranno più chiare e i progetti futuri si definiranno con precisione. Questo significa che il Napoli ha tempo per convincere il dirigente a restare, offrendo prospettive e risorse adeguate.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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