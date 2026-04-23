Conte-Napoli: il Corriere della Sera spiazza tutti, la decisione dopo la fine della stagione

Antonio Conte ha ancora da giocare cinque gare sulla panchina del Napoli. Secondo il ‘Corriere della Sera’, la separazione tra il tecnico e il club sarebbe infatti ormai concordata: entrambe le parti starebbero procedendo verso la chiusura del rapporto, nonostante il contratto da circa 8 milioni annui ancora valido per altri dodici mesi.

Conte e il Napoli: l’addio consensuale è già deciso? Le ultime

La decisione di separarsi è matura e riflette una valutazione comune sulla situazione. Il ‘Corriere della Sera’ certifica che né la società né l’allenatore vedono futuro insieme.

Le prossime cinque partite rappresentano il tempo residuo prima della comunicazione ufficiale. Non si tratta di una rottura conflittuale, bensì di una conclusione naturale e pianificata, dove entrambe le parti hanno scelto di preservare il rapporto fino all’ultimo istante utile.

Questo scenario consente al Napoli di organizzarsi con calma nella ricerca del successore. La dirigenza ha già iniziato a muoversi nel mercato degli allenatori, valutando profili disponibili per l’estate. L’addio consensuale elimina complicazioni legali e costi aggiuntivi, permettendo una transizione ordinata verso il nuovo progetto tecnico.

Conte verso la Nazionale, ma occhio a Milan e Roma: rimangono opzioni secondarie

Quale sarà la prossima destinazione di Conte? La pista che lo intriga maggiormente è quella della Nazionale. Il ruolo di commissario tecnico rappresenta un’opportunità diversa dal club, capace di attirare un profilo del suo calibro. Tuttavia, il ‘Corriere della Sera’ sottolinea che Milan e Roma mantengono scenari aperti, considerando l’incertezza sui rispettivi allenatori attuali.

Entrambi i club potrebbero valutare Conte qualora le loro panchine si liberassero. L’allenatore leccese, però, sembra preferire una sfida nazionale piuttosto che un nuovo impegno in Serie A. La scelta della Nazionale comporterebbe una minore pressione quotidiana e una prospettiva diversa rispetto al calcio di club.

Il Napoli inizia la caccia al nuovo tecnico

Mentre Conte pensa alle possibili settimane finali, gli azzurri hanno avviato il scouting per il prossimo allenatore. La società non intende trovarsi impreparata all’estate e ha già contatti esplorativi con candidati disponibili.

Enzo Maresca rappresenta uno dei profili valutati, con contatti già avviati. Ma non è l’unico. La tempistica della separazione consensuale facilita questa ricerca. Il Napoli dovrà decidere se proseguire con un profilo simile a quello di Conte oppure cambiare filosofia tattica.

Le prossime cinque gare forniranno ulteriori indicazioni sulla qualità della rosa e sulle aree che necessitano rinforzi. La ricerca del nuovo allenatore del Napoli inizia dunque da qui, con l’obiettivo di completare l’operazione prima della chiusura del mercato estivo.