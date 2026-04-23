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Como-Napoli: un titolare va ko, sarà out per infortunio

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Como-Napoli: un titolare va ko, sarà out per infortunio
Conte e Fabregas in un collage dedicato al battibecco tra i due
Collage con Conte e Fabregas sulle parole usate dai due

Mergim Vojvoda è out per infortunio e salterà il Napoli: il Como perde un titolare proprio quando la lotta Champions entra nella fase decisiva, con la sfida di sabato 2 maggio alle 18:00.

Vojvoda fuori: il Como si indebolisce in difesa

La tegola arriva al momento peggiore per Fabregas. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter, il tecnico spagnolo deve fare i conti con l’assenza di Mergim Vojvoda, difensore centrale titolare della squadra lariana.

L’infortunio del kosovaro non è una semplice assenza: rappresenta un vuoto tattico importante nella costruzione del Como, proprio quando ogni punto diventa decisivo per rimanere in corsa per la Champions League.

Vojvoda salterà innanzitutto la gara contro il Genoa, ma l’indisponibilità si estenderà con ogni probabilità anche al big match. Il Como dovrà affrontare il Napoli decimato in retroguardia, costretto a ricorrere a soluzioni alternative o a ridisegnare completamente l’assetto difensivo. Fabregas non può permettersi distrazioni: la qualificazione europea rimane l’unico obiettivo rimasto dopo l’uscita dalla Coppa Italia.

Conte e Fabregas si salutano
Antonio Conte e Cesc Fabregas nel prepartita dei quarti di Coppa Italia tra Napoli e Como

Napoli-Como: Vojvoda sarà out

La partita di sabato 2 maggio assume una dimensione diversa per il Como. Gli azzurri affronteranno una squadra già provata dall’eliminazione dalla Coppa Italia e ora costretta a gestire l’emergenza difensiva.

Questo non cancella le qualità del Como, che rimane una delle rivelazioni di questa stagione, ma certamente modifica gli equilibri della sfida. Per il Napoli, l’assenza di Vojvoda nella difesa ospite rappresenta un’opportunità concreta per sfruttare il settore offensivo.

Quando rientrerà Vojvoda? I tempi di recupero non sono ancora definiti, ma l’esclusione dalle due prossime partite suggerisce un infortunio che richiede almeno una settimana di stop. Il Como dovrà stringere i denti e continuare a lottare per la Champions League con i disponibili, sapendo che ogni assenza in questa fase della stagione pesa doppio sulla corsa ai vertici della classifica.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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