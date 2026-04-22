Napoli, scelto il vice Hojlund: arriva dalla Serie A

Sebastiano Esposito entra nel mirino del Napoli come possibile vice Hojlund: secondo ‘La Repubblica’, gli azzurri valutano l’attaccante del Cagliari per completare il reparto offensivo. Ecco quindi cosa filtra nello specifico.
Esposito al Napoli: il profilo che convince
La ricerca di una seconda punta affidabile spinge il Napoli verso soluzioni giovani ma già rodate nel massimo campionato italiano. Proprio Esposito risponde a questa esigenza. L’attaccante conosce gli equilibri della Serie A, non richiede tempo di ambientamento nel campionato italiano e mantiene margini di crescita significativi per una valorizzazione futura.
Il club rossoblu lo ha prelevato dall’Inter con prestito gratuito e obbligo di riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro. La formula garantisce all’Inter una percentuale sulla futura rivendita, uno schema che rende Esposito un’opzione economicamente più gestibile rispetto ad altri obiettivi di mercato.
Hojlund titolare, Esposito alternativa concreta
Quale ruolo ci sarebbe per Esposito nel progetto azzurro? Una punta vera capace di alternarsi con il danese, di entrare a gara in corso e di fornire soluzioni tattiche diverse. Il Napoli cerca un attaccante che amplifichi le possibilità offensive e gestisca i carichi di lavoro nella stagione.
Esposito scalda la lista dei nomi perché unisce età, esperienza italiana, costi contenuti e potenziale di crescita ancora da esprimere. Il Cagliari lo ha valorizzato in questa stagione, ma il prossimo passo della sua carriera potrebbe coincidere con una big che ne sfrutti le qualità in un progetto più ambizioso.
Il Napoli traccia questa strada con interesse concreto per il calciomercato estivo, dove la configurazione dell’attacco dipenderà anche dalle valutazioni finali su Hojlund e dalla disponibilità economica del club.