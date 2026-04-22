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Napoli, scelto il vice Hojlund: arriva dalla Serie A

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Napoli, scelto il vice Hojlund: arriva dalla Serie A
Giovanni Manna alle prese con il calciomercato. Noa Lang torna al Napoli. Fonte: SpazioNapoli
Giovanni Manna, direttore sportivo Napoli, gestisce il ritorno di Noa Lang dal Galatasaray

Sebastiano Esposito entra nel mirino del Napoli come possibile vice Hojlund: secondo ‘La Repubblica’, gli azzurri valutano l’attaccante del Cagliari per completare il reparto offensivo. Ecco quindi cosa filtra nello specifico.

Esposito al Napoli: il profilo che convince

La ricerca di una seconda punta affidabile spinge il Napoli verso soluzioni giovani ma già rodate nel massimo campionato italiano. Proprio Esposito risponde a questa esigenza. L’attaccante conosce gli equilibri della Serie A, non richiede tempo di ambientamento nel campionato italiano e mantiene margini di crescita significativi per una valorizzazione futura.

Il club rossoblu lo ha prelevato dall’Inter con prestito gratuito e obbligo di riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro. La formula garantisce all’Inter una percentuale sulla futura rivendita, uno schema che rende Esposito un’opzione economicamente più gestibile rispetto ad altri obiettivi di mercato.

Sebastiano Esposito in campo col Cagliari
Sebastiano Esposito in campo col Cagliari: nel mirino del Napoli

Hojlund titolare, Esposito alternativa concreta

Quale ruolo ci sarebbe per Esposito nel progetto azzurro? Una punta vera capace di alternarsi con il danese, di entrare a gara in corso e di fornire soluzioni tattiche diverse. Il Napoli cerca un attaccante che amplifichi le possibilità offensive e gestisca i carichi di lavoro nella stagione.

Esposito scalda la lista dei nomi perché unisce età, esperienza italiana, costi contenuti e potenziale di crescita ancora da esprimere. Il Cagliari lo ha valorizzato in questa stagione, ma il prossimo passo della sua carriera potrebbe coincidere con una big che ne sfrutti le qualità in un progetto più ambizioso.

Il Napoli traccia questa strada con interesse concreto per il calciomercato estivo, dove la configurazione dell’attacco dipenderà anche dalle valutazioni finali su Hojlund e dalla disponibilità economica del club.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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