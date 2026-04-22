“Può tornare a Napoli!”: svolta inattesa, arriva l’annuncio

Dopo la stagione complicata vissuta a Napoli, Rafa Marin è riuscito a trovare continuità con la maglia del Villareal. La scorsa estate, il difensore classe 2002 si è trasferito in Spagna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. A differenza della passata annata, lo spagnolo ha giocato con grande continuità, collezionando 27 presenze e mettendo a referto una rete e un assist. Nonostante la soddisfazione per le sue prestazioni, la sua permanenza al Villareal sarebbe in discussione.

Rafa Marin, dubbi sul riscatto da parte del Villareal: il motivo

Nonostante all’Estadio de la Ceramica siano molto soddisfatti delle sue prestazioni, Rafa Marin potrebbe comunque ritornare in Italia al termine di questa stagione. Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, la sua permanenza al Villareal potrebbe infatti essere messa in discussione dagli imminenti cambi interni.

Anche per questa ragione, il Napoli starebbe osservando con particolare attenzione la crescita del difensore spagnolo. Gli azzurri sarebbero pronti a riaccoglierlo con l’obiettivo di valutarlo nel ritiro estivo e, in caso di segnali positivi, tenerlo in rosa con maggiore centralità all’interno del progetto.