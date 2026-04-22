Napoli, quale futuro per Elmas? Il macedone ora ha un obiettivo ben preciso

Eljif Elmas utilizza le partite finali della stagione per forzare la mano sul riscatto: il macedone deve convincere il Napoli a esercitare il diritto che lo legherebbe definitivamente al club.

Elmas in panchina: il cambio di ruolo negli ultimi mesi

Le ultime settimane hanno trasformato il minutaggio dell’ex Fenerbahçe. Durante l’emergenza infortuni che aveva colpito la squadra, Elmas aveva giocato con continuità in ogni posizione tattica richiesta. Ora, con il rientro dei titolari, gli spazi si sono ridotti drasticamente. Entra solo nei finali di gara, quando la partita è già decisa.

Questo cambio di scenario non è casuale. Il futuro di Elmas al Napoli dipende dalla decisione del club sul riscatto, e il macedone ha pochissimo tempo per invertire la tendenza. Come rivela Il Mattino, il giocatore dovrà farsi riscattare attraverso le prestazioni degli ultimi 90 minuti stagionali, quando avrà la testa libera e la voglia di prendersi il Napoli.

Riscatto incerto: Elmas deve dimostrare di meritarlo

La situazione è tutt’altro che scontata. Il club non ha ancora deciso se attivare il diritto di riscatto, lasciando aperta la possibilità di un mancato rinnovo dell’accordo. Elmas sa di avere poche occasioni per cambiare questa valutazione. Le motivazioni che gli sono mancate nelle ultime partite non possono ripetersi.

Le prestazioni attuali pesano più di quelle passate. Quando era titolare fisso durante l’emergenza, Elmas aveva dimostrato affidabilità tattica e adattabilità. Oggi, relegato in panchina, il quadro è diverso. Il Napoli dovrà valutare se quelle ultime apparizioni sono sufficienti a giustificare l’investimento economico del riscatto oppure se la strada della cessione rappresenta la scelta più razionale.

Dipenderà tutto dalle prossime gare: Elmas ha l’opportunità di rovesciare il verdetto con prestazioni incisive, oppure il Napoli procederà verso altre soluzioni di mercato. La stagione si avvia alla conclusione, e con essa anche il destino del macedone in azzurro.