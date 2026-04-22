Napoli, il futuro del prestito dipende da Conte: l’agente svela tutto!

Luca Marianucci al Napoli, il suo prosieguo dipende dalla scelta tecnica estiva: l’agente Mario Giuffredi rimanda i dettagli a fine campionato e apre scenari incerti sul giovane difensore.

Marianucci, Giuffredi rinvia le decisioni a giugno

Mario Giuffredi, agente del difensore, ha chiarito che il futuro del ragazzo in azzurro non è ancora definito. Le sue parole a Kiss Kiss Napoli lasciano trasparire una valutazione in corso:

“Il suo futuro a Napoli dipende da chi sarà l’allenatore, su di lui devo dire delle cose ma parlerò a fine campionato“.

Una dichiarazione che lega direttamente le scelte sul giovane difensore alle decisioni tecniche che il Napoli dovrà prendere nei prossimi mesi.

L’agente non ha fornito ulteriori dettagli, preferendo rinviare qualsiasi valutazione definitiva al termine della stagione. Questo atteggiamento suggerisce che le valutazioni su Marianucci sono strettamente connesse a fattori che vanno oltre le sole prestazioni in campo. La continuità progettuale rappresenta il nodo cruciale: se il Napoli dovesse cambiare guida tecnica, la posizione del difensore potrebbe subire variazioni significative.

Conte e De Laurentiis, gli obiettivi comuni mancano

Giuffredi ha sollevato una questione più ampia che coinvolge l’intera struttura del club.

“Per proseguire un rapporto bisogna avere degli obiettivi comuni, non so se quelli del presidente sono gli stessi dell’allenatore“.

Un’osservazione che va oltre il singolo calciatore e tocca il rapporto tra la dirigenza e Conte. Non è mancata una parentesi su un nome sempre accostato al Napoli, Mattia Zaccagni.

Zaccagni, nessuna trattativa reale con il Napoli

Giuffredi ha chiarito la situazione relativa al giocatore della Lazio, spesso accostato al Napoli nelle ultime settimane:

“È un giocatore che è sempre piaciuto al Napoli, ma non c’è mai stato nessun tipo di presupposto per una trattativa”.

Un’affermazione che chiude definitivamente le speculazioni di mercato su questo nome. Le dichiarazioni dell’agente fotografano una situazione complessa all’interno della società partenopea. Marianucci rimane un’opzione difensiva per gli azzurri, ma il suo futuro dipenderà dalle scelte che il club farà sulla panchina e sulla continuità progettuale.

Il rinvio a fine campionato delle valutazioni definitive suggerisce che il Napoli e i suoi rappresentanti attendono di capire meglio quale direzione prenderà il progetto tecnico nei prossimi mesi, con Marianucci in bilico tra permanenza e possibili alternative.