Napoli, spunta una nuova pista per l’attacco: c’è lo zampino di De Bruyne!

Leandro Trossard potrebbe lasciare l’Arsenal e il Napoli accelera: i partenopei sarebbero pronti ad offrire 18 milioni per l’attaccante belga, cifra inferiore ai 24 spesi dai Gunners nel 2023.

Trossard all’Arsenal: il contratto in scadenza cambia tutto

La situazione contrattuale di Trossard diventa decisiva per il mercato estivo. L’attaccante belga entrerà nell’ultimo anno di accordo con l’Arsenal, e nonostante il recente adeguamento salariale, la permanenza a Londra non è scontata. In questa stagione ha collezionato 44 presenze complessive con 7 gol e 9 assist sotto la guida di Mikel Arteta, ma il rendimento offensivo non ha pienamente convinto il club. Con i Gunners pronti a rinforzare la corsia sinistra, Trossard potrebbe diventare uno dei sacrificabili per fare cassa.

L’Arsenal ha già avviato una strategia di mercato per rinnovare il reparto offensivo. La dirigenza londinese, secondo quanto riportato da FootballTransfers, non esclude la cessione del belga se arrivasse un’offerta competitiva. A 31 anni, Trossard rappresenta una risorsa che può generare liquidità immediata senza compromettere i piani tecnici futuri del club. Il timing coincide perfettamente con le esigenze del Napoli, che cerca rinforzi offensivi per il progetto di Conte.

Napoli su Trossard: 18 milioni e il richiamo di De Bruyne

Gli azzurri hanno inserito Trossard in cima alla lista dei obiettivi offensivi. Il Napoli sarebbe disposto a investire fino a 18 milioni di euro per assicurarsi il belga. La proposta partenopea è competitiva sul mercato e rappresenta un’opportunità concreta per il giocatore di cambiare scenario.

Cosa attrae Trossard verso Napoli? La possibilità di ritrovare il connazionale Kevin De Bruyne. Il giocatore sarebbe intrigato dall’idea di un’esperienza in Serie A e dalla prospettiva di avere un ruolo centrale in un progetto ambizioso. Secondo le indiscrezioni, proprio questa prospettiva renderebbe Napoli una destinazione particolarmente gradita per l’attaccante belga. La sinergia tra i due connazionali potrebbe accelerare la trattativa e facilitare l’adattamento di Trossard all’ambiente partenopeo.

La concorrenza non dorme: Inter e altri club europei in corsa

Non manca la competizione per il belga. Anche l’Inter e altri club europei stanno monitorando la situazione con attenzione, pur con il Napoli che al momento rimane in pole position. La finestra di mercato estiva sarà decisiva per capire quale squadra riuscirà a chiudere l’operazione. Le cifre in gioco non rappresentano un ostacolo economico insormontabile per i club di Serie A interessati.