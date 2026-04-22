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Mercato Napoli, il vice Hojlund si trova in Serie A: l’idea

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Mercato Napoli, il vice Hojlund si trova in Serie A: l’idea
De Laurentiis al lavoro per il calciomercato del Napoli. Fonte: SpazioNapoli
De Laurentiis al telefono per le trattative di calciomercato del Napoli

Andrea Pinamonti diventa l’opzione principale del Napoli per affiancare Rasmus Hojlund in attacco. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri cercano un vice credibile per il titolare.

Pinamonti al Napoli: il profilo che serve a Conte

Romelu Lukaku con ogni probabilità concluderà la sua parentesi partenopea e il Napoli deve trovare un attaccante che conosca il calcio italiano e sappia stare in panchina senza lamentarsi. Pinamonti rappresenta la soluzione ideale per questa esigenza: conosce le pressioni di piazze calde come il Genoa e sa adattarsi ai cicli di turnover.

Quale valore aggiunto porta Pinamonti? Non è solo un cambio numerico. È un giocatore che ha imparato a gestire la competizione e che non arriva da estero con pretese di titolarità garantita. Ha il carattere di chi ha dovuto sudare per emergere, qualità essenziale per stare dietro a un attaccante come Hojlund senza creare tensioni nello spogliatoio.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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