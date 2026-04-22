Mercato Napoli, il vice Hojlund si trova in Serie A: l’idea

Andrea Pinamonti diventa l’opzione principale del Napoli per affiancare Rasmus Hojlund in attacco. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri cercano un vice credibile per il titolare.

Pinamonti al Napoli: il profilo che serve a Conte

Romelu Lukaku con ogni probabilità concluderà la sua parentesi partenopea e il Napoli deve trovare un attaccante che conosca il calcio italiano e sappia stare in panchina senza lamentarsi. Pinamonti rappresenta la soluzione ideale per questa esigenza: conosce le pressioni di piazze calde come il Genoa e sa adattarsi ai cicli di turnover.

Quale valore aggiunto porta Pinamonti? Non è solo un cambio numerico. È un giocatore che ha imparato a gestire la competizione e che non arriva da estero con pretese di titolarità garantita. Ha il carattere di chi ha dovuto sudare per emergere, qualità essenziale per stare dietro a un attaccante come Hojlund senza creare tensioni nello spogliatoio.