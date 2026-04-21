Napoli-Cremonese: tre novità in campo! Un big torna dal 1′

Rrahmani ritrova la maglia da titolare nel Napoli per la sfida di campionato contro la Cremonese. Conte prepara una formazione con almeno tre variazioni rispetto alla squadra scesa in campo contro la Lazio.

Rrahmani e il rientro in difesa: il centrale kosovaro protagonista

Il difensore centrale kosovaro era già tornato nella lista dei convocati sabato scorso, quando gli azzurri hanno affrontato i biancocelesti. Ora il tecnico lo schiera da titolare, colmando una lacuna importante nella retroguardia partenopea. Rrahmani avrà il compito di garantire solidità al reparto difensivo, elemento cruciale per continuare il percorso in campionato.

Gutierrez e Alisson: le altre sorprese nella formazione

Accanto al rientro del kosovaro, Conte valuta l’impiego di Miguel Gutierrez e Alisson Santos. Il primo ha giocato uno spezzone decisivo nella gara con la Lazio, dopo due panchine consecutive, e scalpita per ottenere una chance dal primo minuto. Il brasiliano, entrato a gara in corso nel secondo tempo insieme a Elmas, potrebbe invece tornare a operare sulla fascia sinistra.

Se confermato Alisson, la conseguenza diretta sarebbe l’esclusione iniziale di uno dei giocatori della linea offensiva davanti a Hojlund. Conte non ha ancora comunicato scelte definitive: il lavoro tattico entrerà nel vivo nei prossimi allenamenti a Castel Volturno.

Il piano tattico e i prossimi test

La ripresa degli allenamenti ieri mattina ha rappresentato il primo step dopo la domenica di riposo. Gli azzurri si sono ritrovati per la seduta mattutina, con il tecnico che ha iniziato a programmare le scelte per l’impegno imminente. I dettagli della formazione definitiva dipenderanno dalle condizioni fisiche e dalle prestazioni nelle esercitazioni dei prossimi giorni, prima della partita contro la Cremonese.

Conte ha dimostrato di privilegiare la rotazione qualora gli interpreti a disposizione diano garanzie tattiche. Rrahmani, Gutierrez e Alisson rappresentano le soluzioni che il mister sta valutando per rinnovare il Napoli in vista della prossima sfida di campionato, mantenendo una competitività costante nel corso della stagione.