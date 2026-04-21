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Napoli, si rivede Neres a Castel Volturno: ecco quando può tornare a disposizione

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Napoli, si rivede Neres a Castel Volturno: ecco quando può tornare a disposizione
David Neres esulta dopo una rete con il Napoli. Fonte: ANSA
Neres in campo

David Neres riprende gli allenamenti a Castel Volturno dopo 85 giorni dall’intervento chirurgico alla caviglia sinistra, operato il 25 gennaio a Londra. Il rientro in campo rimane fissato tra fine marzo e inizio aprile, in linea con i piani del Napoli.

Neres, la riatletizzazione inizia oggi a Castel Volturno

L’attaccante brasiliano ha completato la fase di recupero domiciliare e ora entra nella fase cruciale della riatletizzazione. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’infortunio richiede ancora tempo prima di riconsegnare il giocatore a Conte. La progressione sarà graduale: da oggi Neres lavora sul campo con i preparatori atletici per ricostruire la resistenza muscolare della caviglia operata.

L’infortunio risale al match contro la Lazio del 5 gennaio. Neres aveva tentato il rientro contro il Parma, ma una ricaduta aveva reso necessario l’intervento chirurgico. Ora il quadro è diverso: non ci sono complicazioni post-operatorie e il percorso di recupero procede secondo i protocolli previsti.

David Neres in azione
David Neres in campo con la maglia del Napoli. Fonte: ANSA

Fine campionato: l’obiettivo realistico per il Napoli

Il Napoli punta a recuperare Neres entro la fine di questa stagione, senza forzare i tempi. Secondo Sky Sport, non c’è particolare fretta di accelerare il rientro in campo. La rosa a disposizione di Conte continua a integrarsi: con Neres che riprende gli allenamenti collettivi, la lista degli indisponibili si restringe progressivamente. L’esterno offensivo rappresenta una risorsa importante per gli ultimi mesi di stagione, ma solo se completamente recuperato.

Nei prossimi giorni il Napoli avrà un quadro più preciso sulle tempistiche. La riatletizzazione a Castel Volturno fornirà indicazioni concrete sui margini di miglioramento settimanale. Se il percorso prosegue senza rallentamenti, Neres potrebbe essere disponibile per le ultime giornate di campionato, quando il margine sui competitor sarà già definito.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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