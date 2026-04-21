Napoli, si rivede Neres a Castel Volturno: ecco quando può tornare a disposizione

David Neres riprende gli allenamenti a Castel Volturno dopo 85 giorni dall’intervento chirurgico alla caviglia sinistra, operato il 25 gennaio a Londra. Il rientro in campo rimane fissato tra fine marzo e inizio aprile, in linea con i piani del Napoli.
Neres, la riatletizzazione inizia oggi a Castel Volturno
L’attaccante brasiliano ha completato la fase di recupero domiciliare e ora entra nella fase cruciale della riatletizzazione. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’infortunio richiede ancora tempo prima di riconsegnare il giocatore a Conte. La progressione sarà graduale: da oggi Neres lavora sul campo con i preparatori atletici per ricostruire la resistenza muscolare della caviglia operata.
L’infortunio risale al match contro la Lazio del 5 gennaio. Neres aveva tentato il rientro contro il Parma, ma una ricaduta aveva reso necessario l’intervento chirurgico. Ora il quadro è diverso: non ci sono complicazioni post-operatorie e il percorso di recupero procede secondo i protocolli previsti.
Fine campionato: l’obiettivo realistico per il Napoli
Il Napoli punta a recuperare Neres entro la fine di questa stagione, senza forzare i tempi. Secondo Sky Sport, non c’è particolare fretta di accelerare il rientro in campo. La rosa a disposizione di Conte continua a integrarsi: con Neres che riprende gli allenamenti collettivi, la lista degli indisponibili si restringe progressivamente. L’esterno offensivo rappresenta una risorsa importante per gli ultimi mesi di stagione, ma solo se completamente recuperato.
Nei prossimi giorni il Napoli avrà un quadro più preciso sulle tempistiche. La riatletizzazione a Castel Volturno fornirà indicazioni concrete sui margini di miglioramento settimanale. Se il percorso prosegue senza rallentamenti, Neres potrebbe essere disponibile per le ultime giornate di campionato, quando il margine sui competitor sarà già definito.