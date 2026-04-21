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Napoli, conferme su Maresca: c’è concorrenza in Premier League

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Napoli, conferme su Maresca: c’è concorrenza in Premier League
Maresca dirige un allenamento con il Leicester. Fonte: ANSA.
Napoli su Enzo Maresca.

Stano alle ultime notizie circolate sul futuro della panchina del Napoli, Enzo Maresca è stato contattato dagli azzurri come possibile successore di Conte. La concorrenza inglese, però, potrebbe complicare i piani della dirigenza partenopea e il tecnico non ha fretta di decidere il suo futuro.

Maresca: il piano B del Napoli dopo Conte

Secondo “TuttoMercatoWeb”, gli azzurri hanno avviato colloqui preventivi con Maresca, opzione concreta per la panchina nel caso in cui Antonio Conte decidesse di lasciare Napoli. La conferma arriva a distanza di settimane da una prima indiscrezione e segnala come il club stia già preparando scenari alternativi. La situazione dipende interamente da cosa farà Conte nei prossimi mesi: il tecnico ha parlato della Nazionale, ma non ha ricevuto offerte ufficiali da federazioni.

De Laurentiis avrà un incontro cruciale con Conte al termine della stagione. In quella sede il presidente chiederà determinate garanzie sulla continuità progettuale e sulla volontà di investire pesantemente per tornare a vincere lo Scudetto. Napoli non ha mai smesso di puntare al primo posto, e questo rappresenta il vero banco di prova per il futuro della società.

Enzo Maresca allenatore in panchina durante una partita di calcio
Enzo Maresca nel mirino del Napoli. Foto: ANSA

Manchester City: il rivale che blocca Maresca

Quale ostacolo reale affronta Maresca? Il Manchester City. La redazione di “TuttoMercatoWeb” riferisce che anche i Citizens hanno messo gli occhi sull’allenatore del Chelsea, e tutto dipende dal futuro di Pep Guardiola, ancora in bilico. Se il catalano dovesse partire, Maresca diventerebbe il primo nome sulla lista dei campioni inglesi, una destinazione ben più prestigiosa e remunerativa del Napoli.

Questa concorrenza trasforma Maresca in un’opzione non scontata per gli azzurri. Il tecnico, dal canto suo, aspetta sviluppi prima di prendere decisioni. Nel frattempo il Napoli dovrà capire se Conte resterà e avrà la volontà di rilanciare il progetto con investimenti importanti. La prossima estate vedrà chiarirsi molti aspetti: sia il futuro di Conte che quello di Maresca, entrambi legati alle mosse di big club europei come il Manchester City e alle ambizioni economiche del Napoli nel calciomercato.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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