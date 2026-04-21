Lukaku-Conte, la situazione preoccupa: frattura insanabile? Ecco cosa emerge

Romelu Lukaku e Antonio Conte non si parlano dal 20 marzo. Ieri il belga è tornato a Castel Volturno per un confronto con la dirigenza, ma non c’è stato nessun colloquio diretto con l’allenatore: i due si sono soltanto sfiorati in sede.

Lukaku-Conte: l’assenza che grida più di mille parole

La riunione di ieri ha visto la partecipazione di quattro persone: Lukaku, il suo agente Federico Pastorello, l’avvocato Sebastien Ledure e il direttore sportivo Giovanni Manna. Conte non era presente.

Questa scelta organizzativa racconta tutto dello stato della relazione tra l’allenatore e l’attaccante. Non c’è stata alcuna discussione tra loro, nemmeno una conversazione marginale. I due non si vedono da quasi due mesi, dalla partita di Cagliari giocata il 20 marzo.

Lo strappo tra il tecnico e il suo ex pupillo appare ormai irreversibile, almeno nel breve termine. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, la frattura ricorda i finali più drammatici dei sodalizi calcistici italiani: quella sensazione di punto di non ritorno. Lukaku non ha avuto nemmeno un saluto con i compagni di squadra durante la sua presenza a Napoli. L’isolamento è totale.

Napoli: come gestire il futuro di Lukaku

Il club azzurro si trova di fronte a una scelta complessa. Da un lato c’è la necessità di disciplina: eventuali sanzioni potrebbero essere necessarie. Dall’altro lato c’è la realtà fisica: Lukaku è tornato in Belgio per continuare le terapie e recuperare da un punto di vista atletico.

La stagione resta positiva per il Napoli, ma questa frattura interna rappresenta un elemento che il club dovrà gestire con estrema cautela. Il centravanti belga continua il suo percorso di recupero lontano da Napoli.

Nel frattempo, la dirigenza partenopea dovrà decidere se tentare una riconciliazione con Conte oppure se l’addio di Lukaku è ormai l’unica soluzione plausibile. La distanza tra i due rimane netta e visibile, senza spazi per compromessi al momento. Il prossimo passo dipenderà dalle scelte della società e dalla volontà di entrambi di trovare un terreno comune.