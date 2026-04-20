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Lukaku, spunta la data del ritorno in campo: la verità sul finale di stagione con il Napoli

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Lukaku, spunta la data del ritorno in campo: la verità sul finale di stagione con il Napoli
Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli. Foto: ANSA
Romelu Lukaku in maglia bianca del Napoli durante una partita di Serie A

La toccata e fuga di Lukaku oggi a Napoli segna un deciso aggiornamento in merito ai rapporti del calciatore con il club azzurro. Società e calciatore sembrano infatti pronte a venirsi incontro e il calciatore potrebbe tornare in campo per la gara contro il Bologna.

Quando può tornare in campo Lukaku

Filtra un’aria maggiormente distesa fra Lukaku e il Napoli dopo l’incontro di oggi. Si va così verso una sanzione disciplinare, ma senza esclusione dalla rosa nel momento in cui il calciatore rientrerà dall’infortunio. Secondo Tuttomercatoweb, il belga salterebbe comunque le gare contro Cremonese e Como, per poi provare a tornare per la partita contro il Bologna (in programma nel weekend del 10 maggio) e dare una mano nelle ultime partite prima della fine della stagione col Napoli e della partenza per il Mondiale.

Romelu Lukaku a torso nudo durante una partita del Napoli allo stadio
Romelu Lukaku in azione con il Napoli. Foto: Ansa

Nessun incontro con Conte: la verità

Secondo quanto rivela il portale, il calciatore si sarebbe incontrato soltanto col ds Manna insieme all’agente Pastorello. Nessun contatto invece con Antonio Conte: l’incontro fra i due è “rinviato” al prossimo ritorno in Italia del calciatore, che avverrà probabilmente una volta ultimate le cure in Belgio e in prossimità al suo rientro dall’infortunio. Di sicuro, comunque, resta l’impressione di un’atmosfera più distesa dopo le tensioni delle scorse settimane.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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