Di Lorenzo e Vergara, parla l’agente: le possibili date del rientro dagli infortuni

Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara in campo contro il Chelsea. Fonte: ANSA

Giovanni Di Lorenzo potrebbe aggregarsi al gruppo azzurro per la sfida di Como, mentre Antonio Vergara rientrerà nelle ultime tre giornate di campionato. Mario Giuffredi, agente dei due difensori del Napoli, ha rivelato i tempi di recupero dai rispettivi infortuni.

Di Lorenzo: il rientro accelerato per Como-Napoli

L’esterno partenopeo ha buone possibilità di essere disponibile per la trasferta lombarda. Giuffredi ha dichiarato a Radio Kiss Kiss che Di Lorenzo potrebbe ricongiungersi alla squadra già in questa fase della stagione, accelerando il suo recupero fisico. La sfida contro il Como rappresenterebbe il momento giusto per testare le sue condizioni reali in vista dei match conclusivi della Serie A.

Il difensore ha saltato diverse partite a causa dell’infortunio rimediato contro la Fiorentina lo scorso gennaio, ma il percorso riabilitativo procede secondo i piani. Conte avrà così a disposizione una pedina fondamentale sulla fascia destra, dove Di Lorenzo rappresenta un elemento imprescindibile del sistema tattico azzurro. La sua presenza cambierebbe gli equilibri difensivi della squadra.

Vergara: il rientro nelle ultimi tre partite di campionato

Per il giovane fantasista è difficile rivederlo in campo nella trasferta di Como del 2 maggio, ma dovrebbe tornare a disposizione negli ultimi tre appuntamenti stagionali. Giuffredi ha spiegato che se Vergara non recuperasse in tempo per la trasferta lombarda, avrà comunque la possibilità di giocare negli scontri finali della stagione.

La gestione degli infortuni nel reparto difensivo del Napoli rimane una priorità assoluta. Con Di Lorenzo e Vergara ancora indisponibili, Conte ha dovuto adattare difesa e attacco nelle ultime settimane, creando situazioni tattiche non sempre ideali. Il ritorno contemporaneo di entrambi potrebbe fornire soluzioni difensive più solide negli ultimi novanta minuti di campionato.